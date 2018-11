Voilà, alors que tous nos voisins ont commémoré le centenaire de la fin de la guerre de 14-18, encore une fois, la Suisse, avec sa fameuse neutralité, est laissée de côté. C'est sans doute pour cela que l'Office fédéral de la statistique nous balance cette nouvelle: il y a 100 ans, la grippe espagnole tuait 25 000 personnes dans notre pays en un an. Comme quoi, quand on veut, nous aussi on peut mourir comme les autres. Allez, ça se fête!

Michel Pralong

Délinquant ultra juvénile

Une jeune femme a accouché mercredi soir dans un métro parisien, raconte «Le Parisien». Il se porte comme un charme. Comme le veut la tradition, apprend-on, le bébé pourra voyager gratuitement jusqu’à ses 25 ans sur les lignes de la RATP. Or c’est bizarre de récompenser un malfrat. Ben oui: c’est un resquilleur. On parie que comme il n’était pas né avant d’entrer dans le métro, il a eu le toupet de ne pas prendre de billet…

Renaud Michiels

Les Mondiaux d'échecs sont-ils un échec?

Pour la première fois, les neuf premières parties (sur douze) du championnat du monde d'échecs se sont soldées par des nuls. Le Norvégien Magnus Carlsen et l'Américain Fabiano Caruana n'ont pas réussi à se départager, à tel point que certains se demandent si, les joueurs ayant atteint un tel niveau, il ne serait pas temps de changer les règles. Car certes, le règlement prévoit des moyens de plus en plus radicaux - jusqu'à une partie dite Armageddon! - pour résoudre une égalité prolongée, mais c'est hyper compliqué. Nous, on a plein d'idées: les blancs jouent avec les règles d'échec, les noirs avec celles des dames; utiliser l'échiquier Zelda (ci-dessous), ça ne change rien mais c'est plus roque n'roll; donner des flingues aux joueurs ou, solution extrême, vendre les droits à la FIFA, Mais comme la fédération d'échecs ne nous a pas demandé notre avis, on les laisse se débrouiller. Faudra pas après en faire tout un plat s'il n'y a que des pats.

Michel Pralong

Tiens, voilà du bouddhiste!

On ne rit plus chez les moins bouddhistes thaïlandais. Ou plutôt, on ne riz plus. En effet, dans le pays, les traditionnelles offrandes de bols de riz qu'on leur faisait ont été remplacées par de la junk food. Et les bonzes, qui ne sont pas autorisés à faire du sport ni à manger du solide l'après-midi, abusent également des boissons sucrées. Du coup, selon un rapport cité par l'AFP, de plus en plus de moines sont obèses, diabétiques, souffrent d'hypertension et de cholestérol. Pour ne rien arranger, l'enseignement de Bouddha stipule que tout ce qui est offert doit être accepté. En gros, par charité pour eux, cessez de la leur faire.

Michel Pralong

Bêêêêêête

Toute la Grande-Bretagne se fiche de l’association de défense des animaux PETA et c’est bien fait. La raison? L’organisation a suggéré au village de Wool de changer de nom. Car selon PETA le mot Wool – «laine» – «promeut la cruauté envers les moutons»… Ridicule! Mais les habitants devraient s’amuser à prendre PETA au mot pour les embêter. Et rebaptiser leur patelin: fini Wool, bienvenue à Vivisection.

Renaud Michiels

L'Américain qui filait à l'anglaise

Un Américain a écopé de 120 jours de prison pour sa conception assez particulière du rencard. Il donnait rendez-vous à des femmes dans de bons restaurants, raconte la BBC. Il ne lésinait pas sur la commande et dégustait de bons petits plats. Puis filait avant que la note arrive. Dix femmes en ont fait les frais: à elles de payer la facture… L'addition, c'est pour Madame. Cet injuste de présenter cet homme comme un escroc alors qu'il s'agit d'un admirable pionnier de l’égalité entre hommes et femmes…

Renaud Michiels

La franchise n'est pas qu'une qualité

La droite veut faire passer fissa la franchise de base dans l’assurance maladie de 300 à 500 francs. La gauche s’y oppose. Et le Conseil fédéral a dit aujourd’hui sa préférence pour une «hausse par étapes». Le National en débattra lundi et en attendant on peut se mettre d’accord sur ça:

(Le Matin)