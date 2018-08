Venue au monde quelques heures plus tôt, la fillette abandonnée dans la boîte à bébé est prise en charge par l'hôpital d'Einsiedeln et par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) en attendant son adoption.

La mère du bébé peut s'adresser à l'APEA ou à l'Aide suisse pour la mère et à l'enfant (ASME) pour prendre contact avec son enfant. Une discrétion absolue et une aide non bureaucratique lui est assurée, si elle le désire, afin de trouver la meilleure solution pour elle et pour l'enfant, indiquent l'APEA et l'hôpital d'Einsiedeln dans un communiqué.

Les parents du bébé ont le droit de récupérer leur enfant avant l'entrée en vigueur d'une éventuelle adoption. Cette dernière intervient officiellement un an après la prise en charge par de futurs parents adoptifs, au plus tôt.

Il s'agit du treizième nouveau-né abandonné auprès de l'hôpital d'Einsiedeln depuis la mise en place de la boîte à bébé en 2001, la plus ancienne de Suisse. Il existe sept autres installations de ce genre dans le pays dont une à Sion, la seule en Suisse romande.

Les mères en détresse peuvent déposer leur bébé dans un compartiment accessible depuis l'extérieur du bâtiment avant de le refermer et de s'en aller. Une alarme signalant la présence du nouveau-né est alors déclenchée avec un léger retardement. (ats/nxp)