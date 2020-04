La sécheresse qui affectait la Suisse depuis le deuxième tiers du mois de mars a pris fin avec les 30 à 50 mm de pluie tombés depuis dimanche midi. De 20 à 50 mm supplémentaires pourraient tomber entre jeudi et samedi, avant un retour de la chaleur, selon MeteoNews.

Les deux premiers tiers du mois d'avril ont été complètement secs. Dans de nombreux endroits, aucune goutte n'était tombée depuis la mi-mars, indique mercredi MeteoNews dans un communiqué.

Certaines zones ont été plus arrosées que d'autres par les dernières précipitations. Le record a été atteint à la station de mesure de Torricella-Crana, au Tessin, qui a enregistré plus de 70 mm de pluie. Ces prochains jours, le versant nord des Alpes pourrait recevoir par endroit plus d'eau que les 20 à 50 mm prévus.

Ces pluies ont pour l'heure mis fin à la sécheresse et désamorcé le risque d'incendie de forêt. Mais la Suisse devrait se retrouver sous l'influence des hautes pressions dès dimanche, ce qui va ramener le soleil ainsi qu'une nouvelle hausse des températures. Celles-ci pourraient devenir estivales dès mardi avec plus de 25 degrés. (ats/nxp)