L’automne dernier, le Conseil national avait soutenu, par 94 voix contre 89, une motion de Lorenzo Quadri (Lega/TI) qui visait à priver les lieux de culte musulmans de financements étrangers et à obliger les imams à prêcher dans une langue nationale. Le Conseil des Etats se prononce ce mardi. Il devrait rejeter à une forte majorité le texte.

L'élu de la Lega se référait notamment au cas d'un imam radicalisé de Bienne. Le Conseil fédéral s'oppose à cette motion, car elle discrimine les communautés musulmanes et les imams en les plaçant sous le sceau d'un soupçon généralisé. Elle offre ainsi un argument de plus aux extrémistes qui jouent de cette discrimination.

Discrimination

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga ne veut pas non plus obliger les prédicateurs à prêcher dans une langue nationale ou les centres musulmans à déclarer la provenance et l’utilisation de leurs financements.

La liberté de religion, la liberté d’association et la liberté de langue s’appliquent autant aux musulmans qu’aux personnes d’une autre religion ou sans religion. Les restrictions massives proposées par Lorenzo Quadri ne sont ni nécessaires, ni utiles, estime la ministre socialiste. L’arsenal législatif actuel suffit pour combattre les risques de radicalisation, même si cela n’exclut pas qu’il puisse être renforcé ponctuellement.

La commission des Etats suit le gouvernement

Autant d’arguments qu’a fait valoir elle aussi la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats qui a rejeté par 10 voix contre 0 le texte. Comme le Conseil fédéral, elle estime que pour des raisons d’égalité de traitement, il est problématique de mettre l’accent dans la législation sur une communauté religieuse particulière.

La commission juge en outre que la motion porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux comme la liberté de religion, la liberté d’association ou la liberté de langue. Elle estime qu’il existe d’autres moyens de lutter contre les tendances extrémistes de certaines communautés et certains prédicateurs musulmans. Elle fait ainsi allusion au plan d’action national ou de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent adopté en décembre dernier. (nxp)