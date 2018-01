Manger moins de viande, c’est bon pour la planète et notre santé. Mais, alors qu’on parle de plus en plus d’insectes pour remplacer les protéines animales, Mine Uran, une scientifique spécialisée dans ce domaine de recherche, s’intéresse à une alternative végétale: les microalgues. «Je ne pense pas que les insectes soient une solution d’avenir, tant pour des questions de barrière psychologique que de goût, dit-elle. La plupart des produits sont trop salés ou trop gras, car on doit camoufler le côté amer des insectes. Par ailleurs, ce n’est pas une solution durable, puisqu’il faut cultiver des plantes pour les nourrir…»

Après vingt ans dans la recherche de protéines alternatives à la viande chez Nestlé, cette scientifique s’est donc arrêtée sur les algues, en développant un produit pour le compte d’Alver, une jeune start-up romande qu’elle a créée aux côtés d’une économiste, Majbritt Byskov-Bridges. Il s’agit d’une poudre dorée, la «golden chlorella», dont les vertus sont proches de celles de la spiruline.

Ôter l’aspect «rebutant»

«On connaît les bienfaits des algues, tant au niveau des protéines que des nutriments qu’elles renferment. Le problème, c’est leur goût et leur couleur. Quand on met des algues dans un plat, cela devient noir ou verdâtre, ce qui coupe l’envie de manger. En plus c’est très fort», souligne Mine Uran.

L’idée était donc de conserver les valeurs nutritives des algues, sans leur aspect «rebutant». La chercheuse s’est arrêtée sur une microalgue d’eau douce, la chlorella, qu’elle cultive dans des conditions particulières, c’est-à-dire dans le noir. «Ainsi la chlorophylle se développe moins, ce qui atténue également ce goût très fort. En revanche, il y a un peu moins de fer que dans la spiruline, mais c’est largement suffisant pour couvrir tous nos besoins.» Le produit d’une saveur totalement neutre est par ailleurs riche en potassium, en magnésium, en zinc et en vitamines B. Et contient 63% de protéine contre 25% pour la viande de bœuf. «Aujourd’hui, 76% des Suisses disent vouloir manger moins de viande. En saupoudrant leur alimentation avec cette poudre – par exemple, une soupe, un bircher ou une sauce à salade –, les besoins nutritifs sont comblés.»

La chercheuse a également pu démontrer que cette microalgue dorée contribuait à améliorer la digestion et le transit intestinal. Elle a également un effet détox.

Nombreuses récompenses

Quant à la start-up de Chardonne (VD) qui a lancé dans un premier temps son produit sur le marché romand, elle s’est déjà distinguée à plusieurs reprises en obtenant diverses récompenses, dont tout récemment le Start-Up Innovation Challenge, à Francfort, qui vise à promouvoir des projets internationaux innovants dans le domaine des ingrédients. (Le Matin)