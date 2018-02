Nous l’avons tous, la bosse des maths. Longtemps la science a cru que c’était une loterie. La zone des maths, nous naissons avec. Après, c’est la pratique et l’entraînement qui font la différence. Sur les pistes et les snowparks – dont la dangerosité nous occupe –, il faut bosser. Aussi. Calculer. Évaluer. Pas besoin de racine carrée. Un peu de géométrie et de théorie des ensembles. La tête et les jambes. Nous savons tous skier, ou presque. Après les planches en bois, nous avons découvert les carres, puis le carving, puis le freeride, puis le freestyle. Des sauts construits en moufles, nous sommes passés aux sauts façonnés par des dameuses. Nos bambins veulent rider, à skis, en snow, dès qu’on les pose sur leurs premiers flocons. Parce que, là-bas, il y a des bosses. Et des grands qui tournent dans le ciel. Ces ados qui dévalent avec foi, mais sans loi. Avec des potes. Certains savent et ont développé, à force de répéter, leur bosse des lattes. Il y a tous les autres. Ces jeunes qui se lancent, inexpérimentés, sans condition physique, plus forts que la rampe. On prie pour que la bière ne soit pas encore bue. Un facteur risque identifié tout comme l’âge moyen des blessés. Les plus âgés ont 19 ans. Les plus jeunes, 10. Des petits génies à 10 ans. Ça force l’admiration. De leurs parents, qui filment leurs exploits, leurs poignets cassés, leurs chutes. Mais non, plus besoin de parents. Ils ont la GoPro vissée sur le casque. Les experts en prévention font leur maximum. Et quand un freestyler tape sur le béton neigeux, on veut des responsables, alors que leurs noms sont déjà connus. Evelyne Emeri evelyne.emeri@lematin.ch

La légende urbaine fait craindre le pire. La vérité est ailleurs. Funpark, half-pipe, boardercross. L’explosion du snowboard freestyle et du ski freestyle, très courus par les jeunes, a contraint les stations à évoluer. Les domaines skiables ont dû s’adapter à la demande d’une clientèle dévoreuse de sensations fortes. Partout, les remontées mécaniques, parfois des clubs de freeride, ont commencé à délimiter des secteurs dédiés, à façonner la neige autrement pour construire des sauts, à aménager des parcours avec obstacles, à offrir des snowparks tendance et sonorisés. Des spots incontournables. Pas sans danger.

«Etonnamment il y a peu d’accidents dans les snowparks, beaucoup moins que sur les pistes. Mais quand il y en a, c’est grave. Il y a pas mal de commotions ou des atteintes à la colonne vertébrale», expose Nicolas Duc, qui préside la SKUS. En français, la Commission suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour sports de neige, fondée par le BPA, Swiss Snowsports, Swiss-Ski, les Remontées mécaniques suisses et l’Union des transports publics. En sa qualité d’experte reconnue par le Tribunal fédéral, l’entité a édicté il y a cinq ans des directives strictes sur les aménagements de ces zones à l’attention des responsables des domaines.

«Step by step»

Ces installations répondent donc à des normes légales. «Elles sont homologuées tous les deux ans et scrutées comme les pistes», poursuit l’expert et docteur en droit de l’UNIL. «À l’entrée du snowpark, il y a un panneau orange où figurent quatre règles de comportement avec des pictogrammes: Regarde avant de sauter; planifie ton passage; vas-y gentiment; le respect invite au respect. Vouloir s’élancer dans un snowpark, c’est comme quand on apprend le ski. Avant la table de 15 m ou un saut arrière, on y va step by step. Il y a deux types de snowparks. Les «S» ou «small» pour les débutants, mais ce ne sont pas ceux-ci qui sont fun. Les riders visent les M et L. Il faut aussi penser à son équipement. Le casque, qui n’est plus une question, et une protection dorsale.»

Cet accès en libre-service était-elle une fausse bonne idée? La réplique du spécialiste vaudois Nicolas Duc est sans appel: «On ne peut pas mettre un flic derrière chaque skieur. Surveiller les snowparks ne changerait rien. Je suis partisan de la responsabilité individuelle. On ne saute pas les yeux fermés. Les gens ont un cerveau. C’est juste du bon sens. On peut les rendre attentifs. Plus que ça, ça devient compliqué et ça demanderait des moyens démesurés. Nous limitons les risques au maximum. On ne peut pas les exclure, en revanche les cadrer.»

Quid des responsabilités en cas d’accident? «Les snowparks font partie des domaines skiables et sont régis par les mêmes directives. Les remontées mécaniques sont responsables de la sécurité (ndlr: conformité, entretien, aménagement, exploitation), en aucun cas des personnes qui s’élancent.»

Facteurs de risque et dangers

Autre expert en la matière, Samuli Aegerter. Chef de la campagne sports de neige à la Suva, il est aussi l’auteur d’un master, qui fait référence, sur les facteurs de risque dans les snowparks: «Ces installations sont dangereuses. La majorité des victimes d’accidents ont entre 10 et 19 ans. J’ai voulu analyser comment améliorer et conseiller.» Dans son top 5, on retrouve une mauvaise adaptation de la vitesse selon l’élément ridé; un manque de technique en l’air et à l’atterrissage; une surévaluation des capacités; un manque de condition physique; et une perte de concentration et de coordination due à la fatigue. (Le Matin)