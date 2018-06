Flixbus s'implante en Suisse. A partir du 10 juin, la compagnie allemande de bus desservira les trajets St-Gall–Aéroport de Genève, Coire-Sion, Coire–Aéroport de Zurich et Bâle EuroAirport–Lugano. Elle s'associe avec Eurobus, la plus grande entreprise de bus en Suisse, révèle le Blick.

Eurobus utilisera la système de réservation de Flixbus pour les lignes à longue distance. Le groupe suisse, qui a récemment acquis Domo Swiss Express avec ses concessions, a confirmé l'opération. Le coup est rude pour les CFF qui voit deux de ses principaux rivaux sur la route s'allier. Les deux groupes n'ont pas dévoilé la teneur financière de leur accord.

D'autres demandes de concessions

Roger Müri, le patron d'Eurobus, se réjouit d'avoir pu trouver un terrain d'entente avec le leader du marché européen du transport par bus à longue distance, ce qui bénéficiera aux clients qui pourront profiter de l'expertise des deux entreprises. «Le système de réservation et de billetterie de Flixbus est à la pointe de l'industrie et facilitera le démarrage en douceur de notre offre», a-t-il déclaré.

Eurobus a soumis à l'Office fédéral des Transports (OFT) des demandes de concessions pour sept lignes nationales de bus à longue distance. Il s'agit des trajets reliant Zurich à Grindelwald (BE) et Davos (GR) de deux à quatre fois par jour. Quant au trajet Berne-Montreux (VD), il bénéficiera de six liaisons par jour. Des parcours vers Bâle, Genève et le Tessin sont également prévus.

Fabian Stenger, directeur de Flixbus, se dit convaincu que la connexion de la Suisse au réseau européen de Flixbus va encore augmenter la demande de transport par bus à longue distance. «Nous avons déjà enregistré sur un an une augmentation de moitié des passagers pour les 200 destinations internationales au départ de la Suisse».

Des abonnements valables

Six autocars standard assureront dans un premier temps la desserte des villes. Avec le changement d'horaire à la mi-décembre, ce sont six nouveaux bus à double pont avec des toilettes adaptées aux personnes handicapées qui seront mis en service.

Les véhicules seront exploités sous le nom d'Eurobus et avec le logo Flixbus. Exit donc la maque Domo Swiss Express, comme il était initialement prévu. «Avec Eurobus, nous avons déjà une marque bien ancrée en Suisse et synonyme de haute qualité», a expliqué Roger Müri. (nxp)