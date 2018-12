Les fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG ont enregistré un rendement négatif en 2018, avertit samedi Manuel Leuthold, président de compenswiss, l'organisme gérant les trois assurances. Le déficit devrait atteindre de 3 à 4%, a-t-il ajouté.

En 2017, les fonds de compensation avaient généré un rendement de 7%. Pour l'année en cours, les pertes devraient atteindre entre 1 et 1,5 milliard de francs, précise M. Leuthold dans un entretien diffusé samedi par Schweiz am Wochenende.

Il explique cette situation par l'évolution négative des marchés financiers. «Nous n'avons pas pu y échapper», lâche-t-il.

M. Leuthold appelle les politiciens à réagir, notamment avec la réforme de l'impôt des sociétés, qui générerait des recettes supplémentaires de deux milliards de francs supplémentaires par an. Il pointe également une baisse des rentes ou un relèvement de l'âge de la retraite.

Cette dernière mesure «nous permettrait d'investir notre argent sur de plus longues périodes et d'obtenir ainsi des rendements plus élevés», remarque-t-il. Elle aurait le plus grand impact, d'après lui. (ats/nxp)