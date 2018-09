Avec l’ancien politicien Pierre Kohler parmi les voyageurs jurassiens restés mercredi en rade à Bienne devant un ICN parti sous leur nez à Genève, les CFF devaient s’attendre à une volée de bois vert. Ce fut le cas avec de nombreux voyageurs qui félicitent Pierre Kohler d’avoir retenu le train suivant pour permettre aux passagers en provenance de Delémont de monter dans l’ICN arrivé de Zurich. Ce fut aussi le cas via un député jurassien.

«Les CFF se moquent du Jura», tel est le titre de la question posée au gouvernement jurassien par le député Raoul Jaeggi: «Depuis plusieurs mois et à de multiples reprises, les passagers des trains CFF partant du Jura et de Moutier ont la mauvaise surprise de voir leurs correspondances en direction de l’Arc lémanique leur filer sous le nez, alors qu’aucune raison valable ne peut être évoquée par les CFF pour ces correspondances avortées», assure le parlementaire démocrates chrétiens autonomes (DCA).

«Purement scandaleuse»

«Il n’est pas rare que les passagers provenant du Jura voient leurs correspondances pour Lausanne ou Genève partir quasiment au moment même où leur train arrive en gare de Bienne. Cette situation est purement scandaleuse», poursuit Raoul Jaeggi. Retard imposé pour Genève: une heure.

Après le coup de gueule de Pierre Kohler, les témoignages ont afflué dans sa messagerie: «Mercredi, à cause d'un ICN qui n'a pas attendu 30 secondes, une dame s’est vue contrainte de reporter sa visite chez le médecin à Genève, un enseignant a dû renoncer à une importante séance à Morges, un horloger a raté une rencontre avec un client à Cointrin», énumère Pierre Kohler, qui se rend fréquemment dans la cité de Calvin pour jouer son rôle d’ambassadeur de la galerie Bel Air Fine Art».

Cinq fois en un an

«En un an, j’ai raté cinq fois la correspondance à Bienne. Le personnel zurichois n’a pas la même approche que les conducteurs et les contrôleurs jurassiens pour qui le le service à la clientèle prime sur la rigueur alémanique. Un peu de jugeote, s'il-vous-plaît!», déclare Pierre Kohler entre un train arrivé à l’heure et un autre parti comme il faut, ce matin à Bienne.

Des messages exprimés par des élus et des citoyens, Pierre Kohler en a reçu une cinquantaine depuis hier. «Excellent!», dit l’un. «Les usagers vous remercient», dit un autre. «Quel bon sens!», dit un troisième, avec cette mise en garde: «Attention à l’amende!».

Ouverture du marché

L’amende? Pierre Kohler assume «totalement» d’avoir retardé d’une minute le départ de l'ICN suivant en maintenant la porte du wagon-restaurant ouverte, dans la rame de tête. Il invite les usagers mécontents à se plaindre non pas seulement au guichet, pour recevoir un bon de six francs, mais auprès de la direction générale des CFF ou auprès des autorités politiques. «Si l’horaire n’est pas mieux respecté, gare à une ouverture du marché sous la pression des usagers», redoute l'ancien maire de Delémont.

Le député Raoul Jaeggi est furieux: «Je rappelle que les Jurassiens ont voté les nombreux crédits ferroviaires et qu’à chaque fois on nous avait garanti qu’il n’y aurait pas de problèmes de correspondance notamment en gare de Bienne. Une assertion totalement fausse à ce jour». Le gouvernement jurassien invité à prendre des mesures auprès des CFF. (Le Matin)