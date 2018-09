Barricades, fourgons de police et des dizaines de policiers occupaient samedi la Place fédérale à Berne et ses environs. La police avait pour tâche d'assurer le déroulement correct d'une manifestation anti-avortement et de maintenir à l'écart des contre-manifestants.

Depuis le début de l'après-midi, seules les personnes déclarant vouloir participer à la «Marche pour la vie» et prêtes à être contrôlées étaient autorisées à se rendre sur la Place fédérale, a constaté un journaliste de Keystone-ATS.

Le rassemblement entend sensibiliser le public aux conséquences de l'avortement. Selon les organisateurs de la «Marche pour la vie», beaucoup de femmes qui avortent se retrouvent plus tard dans une situation de détresse psychologique et physique.

«My body, my choice»

L'appel à manifester a été lancé par des organisations chrétiennes conservatrices, dont le Réseau évangélique suisse et l'Union démocratique fédérale (UDF). Les adversaires du rassemblement reprochent aux organisateurs de donner une image rétrograde et dégradante des femmes. Le droit à l'autodétermination leur est refusé «au nom de dieu», accusent-ils.

Ils ont organisé une contre-manifestation à la «Marche pour la vie» samedi après-midi à Berne. Venant du centre-ville, quelque trois cents personnes ont parcouru le quartier de la Länggasse. Non autorisée, cette contre-manifestation a cependant été tolérée par la police, selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur les lieux. Les manifestants, en grande majorité jeunes, arboraient des banderoles avec l'inscription «Berne s'oppose» ou encore «My body, my choice».

Lors de la précédente «Marche pour la vie» il y a deux ans, plusieurs centaines de policiers avaient assuré sa sécurité et empêché ses adversaires de gagner la Place fédérale. Le rassemblement s'était déroulé majoritairement dans le calme. (ats/nxp)