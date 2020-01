Pour le 50e anniversaire du Forum de Davos, son emblématique président, Klaus Schwab, semble avoir définitivement changé de camp. Au fil des ans, il est passé de la promotion d'un capitalisme orthodoxe à celui des grandes causes humanitaires. Cette année, il a promu l'égérie des activistes du climat, Greta Thunberg, au même rang que Donald Trump. Une fillette de 17 ans, sans véritable légitimité démocratique, aux côtés du plus puissant président de la planète!

Se mettre du côté des contestataires

Pendant ce temps, des manifestants marchent sur Davos pour dénoncer l'incurie criminelle de cette économie mondiale qui menace dorénavant la survie de la planète. Pas de souci, Klaus Schwab a appris à jouer avec les contradictions. Lui et son équipe ont compris qu'il fallait tout intégrer et le plus vite possible. Pour amortir la contestation, il suffit d'inclure les contestataires dans la réflexion. C'est un signe d'ouverture et cela n'engage à pas grand chose.

Sept thèmes

Au fil des ans, Davos s'est paré d'un tel vernis humanitaire, qu'on pourra bientôt le confondre avec la fondation Mère Teresa... Aller au forum, c'est comme se rendre dans un salon de philanthropie. Cette année, sept thèmes sont au programme, avec des titres comme «Comment sauver la planète», «Un business plus juste», «La technologie pour le bien de tous»... Que de louables intentions.

Que des bonnes causes

Sur son site, on lit que le Forum s'est associé à la Banque mondiale et à la Croix-Rouge «pour investir dans les économies fragiles» ou qu'il milite pour l'égalité hommes-femmes en Amérique du sud. Au plan international, il a lancé un Partenariat pour l'égalité LGBTI. Il travaille pour le recyclage des déchets électroniques au Nigeria, pour la protection de la forêt amazonienne au Pérou ou pour la réduction des plastiques à usage unique au Vietnam. Enfin, il va faire planter «des centaines de milliards d'arbres dans les dix prochaines années».

L'alibi parfait

Mais où sont passés les hommes d'affaires? Les banquiers, les financiers? Les fabricants d'armes? Où sont passés les vendeurs d'avions, de charbon et de diamants? Où sont les marchands d'huile de palme et les rois du pétrole? Disparus, comme par enchantement. On n'en parle plus. Reste Greta Thunberg promue comme une idole, qui occupe les médias et les esprits. C'est un alibi parfait.

Restent les Suisses

Mais heureusement, il y a les Suisses, qui restent fidèles à l'esprit du lieu, au travail de fond, aux coulisses. Ils cultivent les réseaux d'influence, la toile qu'ils ont tissée de par le monde... Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit, comme disent les Vaudois. Le chef amiral de l’économie helvétique, Guy Parmelin, doit négocier des accords de libre-échange avec bientôt la moitié de la planète. Le programme des sept conseillers fédéraux qui vont à Davos montre une chose pérenne dans ce pays: le commerce demeure le meilleur passe-temps philantropique des Suisses dans leur relation au monde. Et – à part peut-être Simonetta Sommaruga – aucun conseiller fédéral ne songe à rencontrer Greta Thunberg.

Eric Felley