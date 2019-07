La Suisse a de nouveau connu une nuit tropicale, accompagnée d'éclairs et de tonnerres, surtout en Suisse romande. C'est à Männedorf (ZH) qu'il a fait le plus chaud avec 24,6 degrés. La vague de chaleur actuelle devrait se terminer aujourd'hui par un temps orageux.

Au total, six stations de Suisse centrale et orientale ainsi qu'au Tessin ont enregistré des températures d'au moins 24 degrés et plus dans la nuit de dimanche à lundi, indique lundi matin MeteoNews.

Orages violents

En Suisse romande et dans l'Oberland bernois, de violents orages ont fait rage, accompagnés de fortes pluies et de rafales de vent, dont la plus forte a été mesurée à Plaffeien, dans le canton de Fribourg (99 km/h).

La vague de chaleur qui sévit depuis une semaine va se terminer dans l'après-midi et en soirée, suivant les régions, par des orages qui pourront être violents, avec grêle, fortes pluies et rafales de vent. Mais avant cela, le temps sera encore ensoleillé, chaud et humide, avec un maximum de 32 degrés.

Au Tessin, les autorités ont décidé d'annuler lundi à la mi-journée la mesure de rouler à 80 km/h sur l'autoroute A2 entre Chiasso et Taverne TI, entrée en vigueur le 27 juin en raison des niveaux élevés d'ozone.

Retour sur la canicule de 2003

(ats/nxp)