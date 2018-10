La commission de justice du Grand Conseil valaisan rejette les demandes de recomptage des voix pour l'arrondissement de Brigue (VS) suite aux irrégularités des élections de mars 2017. Le Parlement cantonal tranchera.

Les deux demandes de recomptage des voix ont été déposées respectivement en juin 2017 par le parti chrétien social haut-valaisan et une année plus tard par un avocat et ses mandants. La commission de justice (COJU) indique jeudi dans un communiqué qu'elle proposera au Grand Conseil de ne pas entrer en matière sur ces demandes de révision.

Délai de recours échu

Elle justifie son préavis négatif par le fait qu'une «demande de révision ne peut être admise que lorsque des faits nouveaux sont connus ou que les circonstances ont fondamentalement changé».

Or, les requérants avaient déjà connaissance des irrégularités survenues lors des élections du Grand Conseil de mars dans l'arrondissement de Brigue et savaient que celles-ci pouvaient remettre en question la répartition des sièges, souligne la COJU.

Le délai de recours n'a pas été respecté. De plus, le recomptage des voix «ne permettrait en aucun cas de déterminer le résultat de la votation dans les trois communes concernées», soit Brigue, Viège et Naters.

Verdict en novembre

Le Parlement cantonal se prononcera sur la proposition de la COJU lors de sa session de novembre. S'il la refuse, le dossier retournera à la commission.

L'auteur de la fraude électorale a écopé au début septembre 2018 de 12 mois de prison avec un sursis de trois ans. Le 20 septembre, le Conseil d'Etat a annoncé qu'il ouvrait une enquête administrative pour s'assurer que Brigue, Naters et Viège ont bien appliqué les règles en matière électorale. (ats/nxp)