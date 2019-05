On n'arrête pas le progrès. Enfin, à Fribourg oui, visiblement. Le Grand conseil du canton a voté vendredi la possibilité de priver de liberté les jeunes de moins de 15 ans, annonce «La Liberté». Cela concerne ceux qui ont été condamné par le tribunal des mineurs à un travail d'intérêt général et qui ne l'exécutent pas... ou mal. Hop, on pourra donc les boucler. Mais attention, on a quand même du cœur à Fribourg, ce ne sera qu'en ultime recours et pour 10 jours max. Le Conseil d'État a toutefois prévenu les députés: la mesure risque d'être difficile à mettre en place légalement. Ben oui, il y a aussi des lois qui protègent les mineurs. Et en plus, dit le gouvernement, y a plus trop de places dans les prisons romandes. Y a qu'à les mettre dans des cages, sinon. Michel Pralong

Psychotik Park

Cet été, la Chine va ouvrir un gigantesque parc d'attraction consacré à des films de Lionsgate, tels que «Twilight», «Gods of Egypt» ou encore «Hunger Games». C'est quoi le principe de l'attraction de ce dernier? Il y a 100 visiteurs qui rentrent et un seul qui en ressort vivant? Cool! (MP)

En voiture, Diana!

En parlant de parc à thème, un tout nouveau du nom The National Enquirer Live! est inauguré ce vendredi dans le Tennessee, aux Etats-Unis. L'attraction phare? L'accident de voiture qui a coûté la vie à Lady Diana, rapporte «The Mirror». Les visiteurs pourront voir sur un écran la route qu'elle a prise à Paris, modélisée en 3D. Les propriétaires assurent qu'il n'y a pas de sang et que les enfants sont les bienvenus. Et si on profitait du pont de l'Ascension pour y faire un tour? Laurent Flückiger

Libérée, délurée...

Les populistes brésiliens, au pouvoir, prêtent de bien sombres dessins aux dessins. Après le président Jair Bolsonaro qui accusait «Le guide du zizi sexuel» de Zep d'être un ode à la pédophilie et l'homosexualité, au tour de sa ministre des Droits de l'homme de faire des siennes. Elle vient d'affirmer publiquement que si la reine des neiges se retrouve seule dans son château de glace, c'est parce qu'elle est... lesbienne. On voit pas le rapport avec la solitude. Elle aurait dit frigide, à la rigueur. (MP)

Le choc

«Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron se sont croisés lors d'une remise de décoration», nous annonce RTL. C'est dingue! (MP)

Le refaire de Lance

Le champion cycliste dopé Lance Armstrong a expliqué qu'il ne regrettait rien et que, si c'était à refaire, il le referait. On ne pourra au moins pas l'accuser de rétropédalage. (MP)

May Day

Ce n'est pas le mois de May. Enfin, si, mais pas celui de la Première ministre britannique. Qui ne le sera d'ailleurs bientôt plus puisque Theresa May a annoncé sa démission pour le 7 juin, vu qu'elle n'arrive pas à concrétiser le Brexit. La longue valse-hésitation risque de perdurer. Mais sans elle.

(MP)

(Le Matin)