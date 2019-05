Plus qu'un petit mois et cela en sera fini d'une tradition aussi vieille que le train lui-même: fumer une cigarette avant de monter. Et une autre en descendant. Depuis la disparition des wagons fumeurs en 2005, voici les gares entières qui deviendront non-fumeur au 1er juin. La Suisse rejoindra ainsi la France, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne qui ont déjà banni les clopes dans les gares.

Pas de cigarette électronique

Après un temps d'essai dans une demi-douzaine de gares l'année dernière, notamment à Neuchâtel et Nyon, l'Union des transports publics (donc les CFF sont le membre le plus éminent) en a décidé ainsi. Aurait-il pu en être autrement? Les gares suisses seront totalement non-fumeurs comme l'ont souhaité trois-quarts des personnes interrogées à la suite de ces essais. Et c'est valable aussi pour les cigarettes électroniques.

Nouvelle signalisation

Cependant, des petites zones spécifiques pourront encore exister à certains endroits spécifiques sur les quais. «En tout cas dans les grandes gares, précise le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz. Nous présenterons dans le détails ces modifications dans une prochaine conférence de presse. Actuellement, il y a déjà passablement de zones non-fumeur dans les gares. Il y a aura une nouvelle signalisation et des cendriers seront placés à l'entrée des nouvelles zones pour que les gens éteignent leurs cigarettes».

4 millions d'économies de nettoyage

Pour les CFF, la suppression du tabac provoquera une meilleure qualité de l'air pour les usagers et des économies de nettoyage pour environ 4 millions de francs par année. Quant aux fumeurs, en particulier les pendulaires, cela pourrait représenter à un manque à fumer de quelques cigarettes par jour... A moins de les fumer devant en espérant que les trains soient à l'heure pour ne pas devenir trop nerveux. (Le Matin)