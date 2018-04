Le Ministère public de la Confédération a suspendu à tort l'enquête pénale en lien avec le tir d'engins pyrotechniques sur la façade du consulat turc à Zurich en janvier 2017. C'est l'avis du Tribunal pénal fédéral dans un arrêt rendu public lundi.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a levé une ordonnance de suspension du Ministère public de la Confédération de novembre dernier. La Turquie avait contesté cette suspension de la procédure pénale.

Personne n'avait été blessé lors de cet incident, mais la façade du bâtiment avait été noircie et une fenêtre brisée. Grâce à des traces d'ADN retrouvées sur l'une des fusées, les enquêteurs avaient pu identifier un suspect.

Mais cette personne n'a pas voulu collaborer et a invoqué son droit de refuser de répondre. Pour cette raison, le Ministère public de la Confédération a considéré qu'il ne pourrait pas obtenir plus d'informations. Mais pour le Tribunal pénal fédéral, il faut malgré tout procéder à une audition formelle et chercher à récolter tous les indices permettant d'identifier le ou les auteurs du délit. (ats/nxp)