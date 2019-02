Devenir multimillionnaire en Suisse grâce à l’Euro Millions, c’est possible. Le 2 octobre 2018, le joueur qui avait coché les cinq bons numéros et les deux étoiles établissait avec un jackpot de 183,9 millions, un nouveau record du plus gros gain jamais réalisé sur sol helvétique. Et cela depuis la création du jeu en 2004. Ce soir, les dix loteries partenaires, dont la Loterie Romande, proposent une nouvelle super cagnotte se montant à 135 millions de francs. La loi des séries va-t-elle jouer en votre faveur? Serez-vous l’heureux gagnant?

Pour tenter votre chance, il vous suffit de remplir votre bulletin Euro Millions et de le faire valider jusqu’à 19h30 auprès de l’un des 2600 points de vente de la Loterie Romande ou sur le site internet www.loro.ch. Et si vous n’avez pas de numéros fétiches, pas de problème, optez pour un Quick Tip: le système choisit aléatoirement des numéros à votre place.

Assez d’argent pour s’acheter un jet privé!

Mais que faire avec tant d’argent? Vous pouvez déjà acquérir un jet privé dont le prix oscille entre 3 et 40 millions de francs selon la taille de l’appareil et son rayon d’action. Il vous reste encore suffisamment de sous pour vous payer la suite impériale du Ritz pendant plusieurs années. Certes ne rêvez pas d’acquérir l’un des appartements les plus chers du monde à 330 millions de francs, le prix d’un penthouse de Monaco. Vous devrez vous contenter, par exemple, d’une demeure de 780 mètres carrés à 52 millions de francs du genre de ce triplex parisien vendu en 2015 et qui abrita les amours de Romy Schneider et d’Alain Delon.

Et si vous préférez une île de rêve, vous trouverez déjà dans les Caraïbes des petits paradis entre six et dix millions de francs. Rappelons, une fois de plus, ce vieux proverbe: seuls ceux qui jouent ont une chance de gagner! (Le Matin)