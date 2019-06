C'est bientôt les vacances et de nombreux Suisses vont quitter leur domicile pour un hôtel ou un camping au bord de la mer ou un chalet en montagne. Hic: les vacanciers sont des cibles idéales pour les voleurs. Au point que la police valaisanne a décidé de lancer une mise en garde et de recommander des mesures de précaution pour dissuader les cambrioleurs.

Prévenez vos voisins

Tout d'abord, pensez à mettre à l'abri vos objets de valeur ou vos papiers importants dans un safe à la banque par exemple. Essayer ensuite de simuler une présence chez vous pour tromper les malfrats à l'aide d'une radio par exemple, ou en laissant du désordre autour de la maison.

Il est également conseillé de demander au voisin de vider la boîte aux lettres ou encore de bloquer son courrier à la Poste, moyennant quelques francs. Il est aussi judicieux de prévenir ses voisins de son absence afin qu'ils puissent se montrer vigilants en cas de mouvements suspects autour de votre domicile. Enfin, éviter de laisser un message sur votre répondeur téléphonique pour indiquer à tout le monde que vous êtes en vacances...

Sur place, faites attention à vos affaires. En effet, les lieux touristiques sont très prisés des pickpockets. Fermez votre sac à main et portez-le devant vous, avec le système d'ouverture si possible contre vous. Ne le laissez jamais sans surveillance.

Gare à Facebook et Twitter

Voilà pour la vie réelle. Mais il faut aussi faire attention dans le monde virtuel. Et la police valaisanne recommande fortement de ne pas poster sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter des informations relatives à une absence prolongée.

Gare aussi si vous utiliser un réseau Wifi public non sécurisé sur le lieu de votre séjour, comme ceux que proposent les centres commerciaux, les fast-food et les restaurants. N'effectuez jamais de transaction bancaire sur ces réseaux et ne donnez jamais vos codes de carte de crédit ou toute autre info personnelle dans ces endroits. Ce sont en effet des paradis rêvés par tous les pirates informatiques et les risques sont donc très élevés.

Enfin, n’effectuez des retraits d’argent liquide qu’aux distributeurs situés à l’intérieur d’établissements bancaires, afin d'éviter le skimming. (nxp)