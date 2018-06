La Suisse a connu un léger répit ce week-end sur le front des orages. Mais c'est reparti pour un tour dès ce lundi après-midi pour de nouveaux épisodes de coups de tonnerre et d'éclairs. Selon MétéoSuisse, des orages violents sont en effet possibles surtout dans la nuit de lundi à mardi, avec de forts cumuls de pluie possibles.

Des fortes précipitations qui continueront toute la journée de mardi. Les cumuls de pluie seront probables le long des Préalpes et en direction de la Suisse alémanique. Et cela ne va pas s'améliorer mercredi qui restera le plus souvent très nuageux avec par moments des averses parfois intenses le long des versants nord des Alpes.

Selon un communiqué en allemand du site MeteoNews, il pourrait même y avoir des inondations. Les experts s'attendent à des quantités d'eau de 50 litres par m2 par endroit, avec même des pointes à 100 litres d'eau par m2. Et comme les petits et moyens cours d'eau sont déjà bien remplis, certains risquent fort de déborder.

Corollaire à cette météo maussade: les températures vont sérieusement se rafraîchir. Ainsi mercredi il fera au maximum 17 à 19 degrés.

Il faudra attendre jeudi pour bénéficier d'une amélioration à l'approche d'une petite crête de haute-pression. Le ciel se remettra peu à peu au beau, même si des averses sont encore possibles dans les Alpes. La bise devrait se lever.

(nxp)