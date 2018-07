C'est deux fois non! Gastrosuisse recommande de rejeter le 23 septembre prochain l'initiative sur les aliments équitables et celle sur la souveraineté alimentaire. Toutes deux conduiraient à une hausse des prix et à une limitation du choix, estime dans un communiqué l'organisation faîtière de la restauration.

Gastrosuisse soutient en revanche le 3e objet en votation, soit l'encouragement de la création d'un réseau de voies cyclables en Suisse. Le projet est salutaire d'un point de vue touristique, juge l'organisation. (ats/nxp)