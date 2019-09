Après l'annonce de son cancer au début de l'été, Benoît Genecand (PLR/GE) avait manqué la session de juin. On ne s'attendait pas à le revoir au Palais fédéral. Mais le voilà, un peu marqué par les traitements, fidèle à son poste. S'il ne veut pas s'étendre sur l'évolution de sa maladie, il précise: «Je veille à ne pas trop me fatiguer, je refuse les invitations du soir et celles de midi, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs... Et j'ai pris aussi un hôtel plus proche pour aller me reposer au besoin.»

Un camion fou?

Lundi soir, lors du débat sur l'initiative de l'UDC et l'immigration, il a pris la parole pour conclure avec une métaphore: «La Suisse est sur une route de montagne comme un camion sans freins. On a, d'un côté, le Gouvernement et la majorité qui nous disent de ne pas nous inquiéter et nous arriverons sains et saufs au bas de la descente en négociant les virages. De l'autre, l'UDC nous dit qu'il faut braquer le volant immédiatement, mais on ne sait pas si elle veut nous freiner sur la route ou nous envoyer dans le fossé.»

«C'est la faillite du capitalisme!»

Du coup, il va s'abstenir. De toute façon, il s'est souvent montré sceptique avec la libre circulation. Régulièrement, Benoît Genecand a eu des positions divergentes avec son parti. Encore durant cette session, il va défendre son initiative parlementaire qui demande que les cinq grandes banques helvétiques, considérées comme «too big too fail», redeviennent «small enough to fail», soit suffisamment petites pour faire faillite. Pour lui ces banques systémiques devraient avoir au moins 10 % de fonds propres, contre 5 ou 7 % aujourd'hui: «Cette conception du «too big too fail» est profondément anticapitaliste, c'est la faillite du capitalisme!»

Le pays des conflits d'intérêts

Il sait que son initiative ne passera pas: «Les banques sont toutes-puissantes en Suisse..., soupire-t-il sans illusion. Pendant ce temps, on met des détectives pour contrôler des rentiers AI... Dans ce pays, on a de la dureté avec les faibles, mais de la faiblesse avec les forts. La Suisse n'est pas un pays libéral, mais clanique avec des paysans, des syndicats et tant de secteurs économiques. Tous ont des représentants dans des commissions, où les conflits d'intérêts sont les plus grands! Ils les choisissent d'ailleurs pour cela...»

Une stabilité à toute épreuve

Durant ces quatre années à Berne, il a eu la confirmation de ce qu'il pressentait: «Il y a une imbrication très importante entre l'économie et le politique. Finalement, les grandes réformes nous sont imposées par l'étranger, comme la réforme fiscale par l'OCDE, qui touche par ricochet la réforme de l'AVS. Mais la Suisse a un système très bien huilé et un profond bon sens. Il ne peut y avoir de changement de la société. Pour chaque proposition, il y a tellement de tamis qu'à la fin, il ne reste jamais grand chose.»

Une évolution si prudente

C'est un processus «incrémental», précise-t-il. Voilà un mot rarement utilisé au Palais - du latin incrementum, augmentation. Il signifie une évolution lente: «Un ajout par palier, petit à petit, afin d'être certain que chaque valeur ajoutée apporte une amélioration sans créer de dysfonctionnements». Effectivement, la politique suisse est bel et bien le royaume de l'incrémentation lente...

«Une grande convivialité»

Malgré tout, malgré ce ton parfois désabusé, Benoît Genecand a passé quatre bonnes années à Berne: «Le parlementarisme helvétique, c'est vraiment très sympa! Il y a une grande convivialité. L'anecdote d'Ueli Maurer qui prête sa voiture à Christian Levrat est symptomatique de cela. Il y a des gens très bien, même à l'UDC... Je trouve, par exemple, qu'Albert Rösti, son président, est quelqu'un de très agréable».

Pour le Genevois, rien n'a jamais été ni tout blanc, ni tout noir. Chaque jour, il faut chercher son chemin parmi des nuances de gris.

Eric Felley