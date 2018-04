Les cinq rames déjà mises en service remplacent les trains «NTN bi-fréquence», qui arrivaient en fin de vie.

La mise en circulation de ces nouveaux trains, qui font partie de la flotte la plus moderne de Suisse, était initialement prévue pour l'horaire 2019, ont rappelé mardi les CFF et le Département genevois de l'environnement, des transports et de l'agriculture. Leur mise en service anticipée doit améliorer la qualité et la ponctualité de cette ligne.

Les cinq trains «Flirt» feront partie futur Léman Express dès le mois de juin prochain, lorsque la cadence au quart d'heure aux heures de pointe, entre Coppet (VD) et Lancy-Pont-Rouge (GE) sera introduite. L'ensemble de la nouvelle flotte circulera lors de la mise en service intégrale du RER transfrontalier en décembre 2019, selon le communiqué. (ats/nxp)