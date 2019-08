Des petits genevois ont découvert lundi, à la rentrée, le préau réaménagé de l’école primaire du XXXI-Décembre, relate ce mardi la «Tribune de Genève». La réorganisation a été adoptée démocratiquement en conseil d’école et a suivi le fil conducteur «Mieux vivre ensemble à la lumière du genre», est-il précisé. But poursuivi: que filles et garçons jouent davantage ensemble.

Concrètement, l’école propose aujourd’hui davantage de «jeux non genrés»: de nouvelles balançoires biplaces, des jeux de cirque favorisant les duos ou encore des diabolos et cerceaux.

«Foot trop central»

Mais l’école a aussi pris une décision qui a engendré «un miniscandale dans le quartier», écrit la «Tribune de Genève»: elle a enlevé les buts de football. «On s’est rendu compte que dans notre préau, le foot prenait une place énorme. Les filles les plus fragiles restaient en périphérie. On a bousculé ça en supprimant les buts de football», explique la directrice Christine Jaquemet Drezen.

«Le foot était devenu trop central. Il y a non seulement l’endroit où les enfants jouent mais aussi les endroits où ils récupèrent la balle en sortant du terrain et en allant bousculer les autres enfants. Le périmètre autour du terrain de foot était en train de s’élargir et d’autres enfants n’osaient plus courir autour par peur de se faire heurter», enchaîne-t-elle dans le quotidien genevois, estimant en outre que trop d’enfants étaient exclus du terrain.

«Remarques sexistes»

Christine Jaquemet Drezen note encore: «Ce qui nous a frappées, c’est le retour des activités genrées, cloisonnées, dans le préau, par rapport à il y a quelques années. C’est ce qui nous a alertées. On a assisté à des remarques sexistes dans les classes.»

Précisons que si les buts ont été virés, le foot n’a évidemment pas été interdit. La «Tribune de Genève» a d’ailleurs assisté à une «partie endiablée» avec des sacs ou des pulls par terre pour remplacer les goals.