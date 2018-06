Quoi de plus attirant qu’une belle petite terrasse ombragée pour manger le midi avec ses collègues. Même s’il est difficile de faire son choix parmi les plats du menu, tous plus alléchants les uns que les autres, mieux vaut sortir de temps en temps le nez de la carte, pour ne pas vivre la même mésaventure que Pierre*.

La scène a eu lieu jeudi vers 13 h 40, dans un restaurant genevois près de la place du Molard. Alors que ses deux collèges avaient le nez plongé dans le menu, Pierre, 37 ans, s’est absenté quelques instants pour se laver les mains, laissant sa sacoche accrochée à sa chaise.

Ce n’est qu’au moment de payer qu’il s’est aperçu qu’elle avait disparu avec ses clefs de voiture et son portefeuille. «Moi qui n’ai jamais de monnaie sur moi, j’avais ce jour-là 400 francs, pour avoir récemment vendu mon vélo», déplore l’infortuné.

Tour de passe-passe filmé

Le serveur, tout désolé, lui conseille d’aller visionner les images de la caméra de vidéosurveillance d’une boutique toute proche, orientée sur la rue. Pierre découvre alors avec stupeur le tour de passe-passe dont il a été victime et qui s’est passé au nez et à la barbe de tout le monde. Un homme arrive à vélo, s’arrête entre deux tables, s’empare de la sacoche, l’accroche à son guidon et repart tranquillement comme si de rien n’était. «Le tout à 70 cm de mes deux collègues!» s’agace Pierre.

Le trentenaire repart de la boutique avec deux captures d’écran imprimées puis tombe par hasard sur une voiture de police qui passait par là. Il leur explique la situation et la police lui répond qu’elle communiquera le signalement mais qu’il faut déposer une plainte.

Fâché et vexé, Pierre retourne au restaurant et attend. Mais voilà qu’après 5 minutes, il revoit son voleur arriver, poser son vélo et passer entre les tables en regardant les sacs à main. Le même cirque. Là son sang ne fait qu’un tour.

Pierre se lève, le suit discrètement et appelle le 117. Après plusieurs échanges avec la police, il reçoit comme consigne d’intervenir le temps que la patrouille arrive. Pierre interpelle donc le voleur mais ce dernier nie les faits. «Il n’avait en effet rien sur lui, mais quand je lui ai montré les photos, il a piqué un sprint», détaille-il. Le trentenaire se lance à sa poursuite et finit par l’attraper par le col, à la place du Molard.

Témoins à la rescousse

Heureusement le lieu était bondé. Trois hommes, témoins de la scène viennent à sa rescousse jusqu’à ce que deux policiers arrivent, menottent l’individu et l’embarquent au poste. «Le gars leur dit où il a jeté le sac, mais la voirie venait de vider les poubelles! Du coup, tout est perdu…», se désole Pierre qui a dû laisser sa voiture sur place et rentrer chez lui en train. Même s’il n’a pas retrouvé ses effets personnels, Pierre aura au moins la satisfaction de passer pour un héros aux yeux de ses enfants de deux et quatre ans «fiers de leur papa qui a arrêté un vrai truand».

*Prénom d'emprunt (Le Matin)