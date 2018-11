Accompagnée du chef du groupe socialiste des Chambres fédérales, Roger Nordmann, la conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS/VD) est arrivée un peu tendue devant une vingtaine de journalistes dans un café de Lausanne cet après-midi pour communiquer «une information importante, j’ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat en 2019 au Conseil des Etats. Je reconnais que j’ai fait des erreurs d’appréciation. Je suis consciente que mes voyages et les contributions de M. Paulsen à mes campagnes interpellent dans ma famille politique. J’assume ces erreurs et j’en prends l’entière responsabilité. Mais j’ai toujours était intraitable sur mes valeurs et intraitable sur mes positions politiques.»

Très émue, celle qui était pressentie pour la présidence du Conseil des Etats en 2020, s’est dit consciente : « Ce que la vie nous donne, la vie peut nous le reprendre » Elle quitte également la vice-présidence du PS Suisse en décembre.

Géraldine Savary a précisé que la pression médiatique de ces derniers mois l’a atteinte dans sa santé « Je n’ai plus les capacités physiques pour affronter tout cela. »

Elle a également admis avoir omis d’informer son parti sur un montant supplémentaire de 7000 francs pour le second tour des élections 2015. Ce qui fait qu’avec Luc Recordon, ils avaient touché 15000 francs, soit un dépassement de 2500 francs chacun selon les règles internes du parti.

Pour Roger Nordmann: « Son renoncement est une grande perte pour le PS Suisse. Je rappelle ces cinq engagements durant ses quinze années à Berne: la défense de la formation, son engagement pour les médias, pour les transports publics en Suisse romande, pour la sécurité et l’égalité hommes-femmes. »

Depuis plusieurs mois, la conseillère aux Etats prise à partie pour ses liens avec le milliardaire Frédérik Paulson, notamment le financement de ses campagnes fédérales en 2011 et 2015 et un voyage offert à Grenade en 2015. Ses relations « d’estime » de part et d’autre ont cependant causé un dégât d’image à la socialiste. (Le Matin)