Les voyages des politiciens vaudois continuent de faire des vagues. Après les vacances en Sibérie en compagnie du milliardaire Frederik Paulsen, consul honoraire de Russie, c'est un séjour en Espagne qui remet Géraldine Savary sous les feux de la rampe.

Selon le Tages-Anzeiger, la conseillère aux Etats (PS/VD) s'est rendue à l'été 2015 à Grenade, dans le sud de l'Espagne, en compagnie du président de l'entreprise Ferring et accessoirement un des plus gros contribuables du canton de Vaud.

Des voyages «totalement privés»

Des photos montrent Géraldine Savary en tenue de soirée à côté de Frederik Paulsen à l'occasion d'un concert de l'Orchestre de Paris. Ferring est en effet un des principaux sponsors du Festival international de musique et de danse de Grenade. Le milliardaire s'y rend régulièrement depuis 18 ans en compagnie de ses hôtes.

La conseillère aux Etats n'a pas voulu répondre au quotidien zurichois sur le financement de ce voyage. «Il ne me semble pas opportun de répondre aux questions en l'état actuel», dit Géraldine Savary, en raison de la procédure en cours. Tout au plus rappelle-t-elle que tous les voyages mentionnés récemment étaient «totalement privés».

Elle ne reconnaît pas non plus de problèmes à entretenir des contacts réguliers avec des gens dont elle ne partage pas les opinions. Et d'ajouter que cela ne les empêche pas d'exprimer leurs opinions, leurs positions et leurs convictions.

Séjour avec la famille

Les voyages à Grenade ont également compté parmi les invités une autre élue, la conseillère nationale Rebecca Ruiz (PS/VD). A une seule reprise, a-t-elle précisé en soulignant qu'elle avait payé son billet d'avion.

La conseillère nationale avait mentionné dans une conversation avec Frederik Paulsen qu'elle passait souvent les vacances d'été avec sa famille à Grenade. Elle avait donc été invitée à un concert en 2014, mais elle avait séjourné chez sa famille, comme elle en a l'habitude. (nxp)