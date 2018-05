Quel rôle joue la Suisse dans le développement des cryptomonnaies? Grâce à sa stabilité géopolitique, la Suisse s’affirme comme un leader mondial dans ce domaine. Le cadre légal permet de réguler l’utilisation des cryptomonnaies. Le fédéralisme suisse correspond à la philosophie de la blockchain qui veut justement décentraliser le pouvoir. Plusieurs cantons, et surtout Zoug, ont compris toutes les opportunités que ce domaine a à offrir. Zoug a notamment mis sur pied la Crypto Valley. Exactement. Le nom fait référence à la Silicon Valley qui a vu l’éclosion de Google ou de Facebook, entre autres. À Zoug, l’écosystème est extrêmement fertile. Plus d’une centaine de start-up actives dans la blockchain y sont implantées. Désormais, les entreprises pionnières aident de nouveaux arrivants à s’installer. La croissance est exponentielle. Ce succès attise aussi les convoitises, non? L’industrie de la blockchain se trouve à un point crucial de son histoire. La communauté doit mieux s’autoréguler pour s’assurer que les projets utiles ne soient pas éclipsés par des entreprises bidon qui profitent du système.

La blockchain (chaîne de blocs) est le squelette des cryptomonnaies. Il faut imaginer des milliers d’ordinateurs connectés entre eux à travers le monde. C’est justement cette décentralisation qui offre une technologie de stockage et de transmission d’informations inviolable. La blockchain joue le même rôle qu’une Banque centrale pour la création et la valorisation des cryptomonnaies. Aujourd’hui, il en existe près de 1600, la plus connue restant le bitcoin. Le marché mondial se chiffre à environ 328 milliards de dollars. Le mining (minage)permet de produire des monnaies cryptées. Les mineurs mettent à disposition leur capacité de calcul (microprocesseurs) afin d’agrandir la blockchain. C’est ce que fait la société Alpine Mining grâce à ses ordinateurs. Pour ce travail, ils sont rémunérés en cryptomonnaies.

Un labyrinthe de tuyaux et de câbles multicolores, des dizaines de microprocesseurs et des pointeurs lumineux qui clignotent dans tous les sens: le décor fait plutôt penser à la salle de contrôle d’une navette spatiale.

Bienvenue pourtant au cœur d’une «ferme» d’extraction de cryptomonnaies, nichée à Gondo (VS). Le bruit y est omniprésent tandis que la chaleur est difficilement supportable. «Notre plus grand défi est justement de gérer la température dans la pièce, explique Théo Martinet, technicien de maintenance et cofondateur de l’entreprise Alpine Mining. Plus on met de machines, plus il faut augmenter le système de refroidissement et d’aération.» Les cartes graphiques d’ordinateurs tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour principalement produire («miner» selon le terme consacré) de l’ether. Cette cryptomonnaie représente le deuxième plus gros marché au niveau mondial, après le bitcoin.

Gondo, village ravagé en 2000

De l’extérieur, il est difficile d’imaginer la présence d’une telle installation au cœur des Alpes, à quelques kilomètres du col du Simplon. Gondo est entré dans la mémoire collective après la catastrophe de 2000. Un glissement de terrain avait ravagé la commune, tuant 13 personnes. Aujourd’hui, le village – qui compte une septantaine d’habitants – a pansé ses plaies et rêve d’un futur doré grâce aux cryptomonnaies. Au XVIIe siècle, la bourgade haut-valaisanne était une destination prisée par tous les chercheurs d’or. «Aujourd’hui, nous sommes les acteurs d’une nouvelle ruée, image Théo Martinet. On peut en effet considérer que les cryptomonnaies sont l’or 2.0.»

La société Alpine Mining a déposé ses valises à Gondo en septembre dernier. «Les autorités nous ont déroulé le tapis rouge, se souvient le directeur et cofondateur, Ludovic Thomas. Elles n’avaient jamais entendu parler de blockchain ou de cryptomonnaies. Pour elles, c’était quelque chose de complètement nouveau.» Une fois l’effet de surprise passé, la commune a vu d’un bon œil l’implantation de cette jeune entreprise. «Pour nous, Gondo est un eldorado, notamment grâce au coût très bas de l’électricité», explique Ludovic Thomas. Grâce à la centrale hydraulique, le kilowattheure est en effet vendu 10 centimes, soit environ la moitié des prix pratiqués à Lausanne ou à Genève. Un argument-clé pour une industrie où la consommation en énergie est massive.

Une vie de labeur

Les cinq entrepreneurs romands ont donc décidé de tout plaquer pour se consacrer entièrement à leur start-up. «À part travailler, on ne fait pas grand-chose», reconnaît Theo Martinet. Il faut dire que la vie nocturne et culturelle n’est pas vraiment le fort du village. «C’est peut-être un mal pour un bien, poursuit le technicien. Si on veut réussir, il n’y a qu’une solution: bosser.» Son collègue abonde dans le même sens. «Notre quotidien à Gondo a le mérite d’être très productif au niveau professionnel. Nous vivons en quelque sorte en décalage du reste de la société.»

Si la société romande refuse de communiquer son chiffre d’affaires, les perspectives de développement semblent énormes. Alpine Mining a en effet joué le rôle de pionnier dans le minage en Suisse. Le pays reste peu utilisé pour l’extraction de cryptomonnaies, malgré son rôle central dans l’industrie de la blockchain (voir ci-contre). Le village de Gondo, lui, croule désormais sous les demandes. (Le Matin)