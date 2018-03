Une fois le col du Simplon franchi, la route s’enfonce inlassablement dans la montagne. Les parois, gelées, abruptes, oppressantes, progressent au fil des virages, jusqu’à devenir d’insaisissables gratte-ciel. Niché au pied des falaises, Gondo a des airs de bout du monde. Le village haut-valaisan est entré dans la mémoire collective lorsqu’un glissement de terrain a dévasté la région, en 2000, faisant treize victimes (lire en page 5). Si la cicatrice ne s’est jamais complètement refermée, la vie a aujourd’hui repris son cours au bord des eaux glacées de la Doveria.

Dimanche dernier, les habitants de Gondo-Zwischbergen se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur «No Billag». Si l’initiative a été balayée dans tout le pays (71,6% de non), l’irréductible village alpin a largement plébiscité la suppression de la redevance, avec plus de 68% d’avis favorables.

«Avant même les résultats, j’étais persuadé que Gondo voterait en sa faveur, se souvient le président de la commune, Roland Squaratti. C’est le jeu de la démocratie. Chacun est libre de voter ce qu’il veut. Les gens ont pensé avant tout à leur portefeuille, mais c’était aussi une manière de garder une certaine liberté, de vouloir être entendus.»­­

Fermeture de l’école

Ces dernières années, les services ont fermé les uns après les autres à Gondo. Le village a perdu son école, son poste de police et la garnison de l’armée qui était stationnée dans le fort, en amont. «La politique fédérale abandonne les villages de montagne au profit des agglomérations», regrette Roland Squaratti. Le service de douane, fierté de la commune, est désormais centralisé à Brigue. Seuls les gardes-frontière occupent encore le poste à la sortie du village.

C’est justement là que commence notre reportage. Le bureau de change tenu par Andre Tscherrig est situé vis-à-vis. Lorsqu’on pousse la porte en verre du magasin, le patron, âgé de 81 ans, est attablé avec Simon Squaratti, employé communal et frère du président. «No Billag»? Évidemment que j’ai voté pour, martèle avec conviction l’octogénaire. Je n’arrive pas à comprendre que tout le monde ait refusé. C’est complètement fou.»

Dans un coin de la pièce, une vieille télévision à tube cathodique est allumée sur… SRF1. Un voisin, Andreas Arnold, rejoint les deux hommes pour discuter. Le trio partage le même avis et détaille avec enthousiasme cette vision commune. «La SSR, c’est une petite mafia, poursuit Andre Tscherrig. Les gens ont gobé tous ses arguments. Le service public fait ce qu’il veut et présente sa réalité des choses.»

Les formules imagées du patron font rigoler ses deux amis, qui abondent d’un signe de tête lorsque la forme devient plus sérieuse. La discussion est régulièrement interrompue par des clients italiens. Le commerçant passe alors derrière son bureau pour convertir les francs suisses en euros. Lorsqu’un jeune homme s’emporte contre le taux de change proposé, Andre Tscherrig lui montre le cours officiel sur le Teletext. Un autre service de la SRF.

«Si j’avais pu voter deux fois oui, je l’aurais fait, reprend Simon Squaratti. J’ai convaincu une dizaine de personnes au village. Durant le débat, les opposants ont joué sur la peur. La SRF n’était absolument pas neutre dans la présentation des enjeux. Ils ont les mains libres maintenant et vont pouvoir doubler la redevance.»

Andreas Arnold souligne la particularité des prises de position des habitants de la commune lors de votations fédérales. «Lors de chaque vote ou presque, Gondo s’oppose à la majorité du pays. Les cantons périphériques ne sont plus pris au sérieux par Berne. Dans la région, tout est centralisé à Brigue. C’est encore pire pour un village comme le nôtre.»

Le boss de la commune a dit non

Jusque dans les années 1970, le hameau était littéralement coupé du reste du pays durant l’hiver. Les abondantes chutes de neige fermaient le col du Simplon pendant plusieurs mois. Les habitants se tournaient alors vers l’Italie pour vivre. Ces montagnards sont-ils les irréductibles Gaulois de Suisse? «C’est exactement ça, se marre Andre Tscherrig après avoir entendu la remarque. On est les Astérix et Obélix du Haut-Valais.»

Une fois l’entrevue terminée, les trois hommes se prêtent avec malice à la séance photos. Ils débranchent l’antique TV et posent fièrement dans la rue. Hilares, les gardes-frontière observent la scène les bras croisés. Certains en profitent pour immortaliser le moment. Ce n’est pas tous les jours que des habitants du village se retrouvent sous les feux des projecteurs.

«Entrez seulement.» Tout sourire, Daiana Bernasconi nous ouvre la porte de son appartement. Cette serveuse de 35 ans a également voté en faveur de «No Billag». «Nous n’avons pas besoin de la redevance, résume-t-elle. J’aime regarder la SRF, notamment le sport, mais je suis persuadé qu’on pourrait la financer autrement.» Le président de la commune n’est pas du même avis. Ce fiduciaire réside et travaille dans la vallée, à Brigue. Le 4 mars, il a voté non. «Sans les médias, et en particulier la TV, nous n’aurions pas pu reconstruire le village après la catastrophe de 2000», explique celui qui était déjà en poste à l’époque.

Quelques heures après l’éboulement, la Chaîne du Bonheur avait lancé une récolte de fonds pour venir en aide aux victimes des intempéries qui paralysaient alors le pays. Dévasté, Gondo devient la locomotive d’un élan de solidarité historique qui permettra de récolter 74 millions de francs. «C’est grâce aux images et aux reportages que notre village a suscité une telle vague de soutien, souligne le bourgmestre. Sinon, personne n’aurait parlé de nous. C’est bizarre que les autres habitants aient oublié cela…»

Discussions après la messe

Pour mieux comprendre le plébiscite de Gondo en faveur de «No Billag», il faut se pencher sur l’échiquier géopolitique de la petite commune. «Les familles font office de partis, détaille Roland Squaratti, qui n’est lui-même affilié à aucun groupe politique. Il y a les Jordan, les Tscherrig, les Squaratti et les gardes-frontière. Si un clan change d’avis, tout le vote bascule dans le village. Pour cela, il suffit parfois d’une simple discussion le dimanche, après l’église.»

Les prières des irréductibles de Gondo n’ont pas suffi. La messe est dite pour «No Billag». (Le Matin)