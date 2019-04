Une nouvelle concurrence arrive en Suisse pour Twint, Apple Pay et consorts: le système de portefeuille électronique Google Pay est lancé à partir de ce mardi dans le pays.

Les partenaires sont Cornèrcard, Bonus Card, Swiss Bankers, Revolut et Boon mais aussi Visa et Mastercard, précise la multinationale dans un communiqué. Bientôt participeront aussi Credit Suisse (avec Prepaid) et la fintech Neon, avec son partenaire Hypothekarbank Lenzburg.

Plusieurs concurrents

Google Pay permet de régler des achats en ligne, sur des applications ou en magasins en utilisant les cartes de débit et de crédit enregistrées dans le compte Google de l'utilisateur. Le service est disponible chez des marques comme Digitec, Galaxus, Ricardo, QoQa, Airbnb, Adidas, FlixBus, Uber, MediaMarkt ou Kayak, d'après le document.

Les portefeuilles électroniques sont déjà plusieurs à être disponibles en Suisse, avec Twint, Apple Pay ou Samsung Pay. En décembre dernier, la Commission de la concurrence (Comco) est intervenue auprès du groupe américain Apple afin qu'Apple Pay n'entrave plus le bon fonctionnement de Twint, la plateforme concurrente développée notamment par les banques suisses. (ats/nxp)