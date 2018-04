L’affaire Broulis n’en finit plus de créer des remous. Mais cette fois, elle prend une tournure insolite, et même regrettable selon certains observateurs et politiciens vaudois. Jugez plutôt: constatant que des informations le concernant durant des séances du gouvernement cantonal se retrouvaient rapidement dans des médias (tel le Tages-Anzeiger), le conseiller d’État Pascal Broulis a fini par demander à ses collègues du gouvernement de prendre des mesures pour que ces fuites cessent. Par quel moyen? Que les factures des téléphones portables des ministres vaudois, payées par le gouvernement cantonal, soient analysées afin de trouver qui contacte des journalistes et rompt ainsi le secret des débats lors des séances gouvernementales. À en croire la presse de ce week-end, le Conseil d’État aurait accepté de prendre de telles mesures. Mais les détails ne sont pas encore connus.

Moyens dérisoires

«J’ai été fort surprise de lire cela car ce serait alors inédit. Et désormais, la défiance s’est installée au sein du gouvernement», constate Sandra Induni. Cheffe du groupe socialiste au Grand Conseil vaudois et conseillère municipale à l’exécutif de la commune de Cossonay, elle dit comprendre qu’il faille éviter des fuites d’informations confidentielles dans la presse, mais trouve dérisoire les moyens employés: «Il va falloir éplucher tous les numéros d’appels ainsi que ceux des SMS? Alors qu’il ne s’agit peut-être que d’un simple bavardage en tête à tête au sortir d’une séance», s’étonne- t-elle. De plus, la mesure envisagée ne semble pas tenir compte de la technologie actuelle en matière de communication, via des applications très utilisées comme Viber, WhatsApp, Telegram ou Messenger…

«Alors que tout s’est bien passé ces dernières années, on assiste en effet depuis quelque temps à des fuites, regrette Frédéric Borloz, président du Parti libéral-radical vaudois et conseiller national. Je suis aussi syndic, à Aigle, et je sais l’importance de la collégialité au sein d’un pouvoir exécutif: notre système démocratique repose là-dessus.» Frédéric Borloz trouve important de ramener la confiance au sein du Conseil d’État vaudois, et il ne se dit pas choqué par la mesure envisagée de faire analyser les appels téléphoniques des ministres. «Je n’y mets pas trop d’importance, mais je ne crois pas non plus à des résultats efficaces. Peut-être faudra-t-il même élargir le cercle des personnes à contrôler», confie-t-il. Et si ces vérifications venaient à désigner une balance au sein du Conseil d’État, faudrait-il le faire savoir publiquement? Valérie Induni préfère que le gouvernement règle ceci à l’interne.

Des fuites aussi par le passé

Selon nos informations, ce ne serait pas la première fois que des fuites parasitent le fonctionnement du gouvernement vaudois et d’une partie de son administration. Il y a trois ou quatre ans, des interventions imminentes de la police cantonale sur le terrain par rapport à des immigrés clandestins échouaient ou devaient être annulées en raison d’indiscrétions. Des mesures avaient alors été prises pour limiter les risques de diffusion d’informations confidentielles et sensibles. Les documents et courriers étaient désormais envoyés sous pli fermé «secret» à un petit cercle d’individus concernés. (Le Matin)