T-Bras

Grâce aux dernières recherches les plus approfondies, des paléontologues et artistes ont pu créer la représentation de Tyrannosaurus rex la plus fidèle jamais réalisée. Et le fameux dinosaure en prend en sacré coup. Contrairement à l'image donnée dans de nombreux films, il était en réalité plutôt enrobé, avec de très petits bras et une peau molle et lisse. Sans compter qu'il ne pouvait pas courir, au risque de se briser les pattes. Un T-Rex obèse qui ne peut même pas vous poursuivre? Trente-cinq ans plutôt, avec cette découverte, «Jurassic Parc» n'aurait pas été un film d'action mais une comédie.

Laurent Flückiger

Y’a pas le feu au lac

Selon une étude publiée dans la revue médicale «The Lancet» c’est l’Espagne qui aura l’espérance de vie la plus longue de la planète en 2040: 85,8 ans. (La Suisse sera 4e.) Ça nous laisse un peu plus de 21 ans pour déménager.

Renaud Michiels

Le Canada va changer de drapeau

Ce mercredi 17 octobre a été salué comme un jour historique au Canada. Le cannabis et autres dérivés du chanvre récréatif sont en vente libre dans tout le pays. Le premier ministre, Justin Trudeau, a toujours admis avoir tiré sur un joint ou deux dans sa vie de Bohême, mais il n'est pas question qu'il remette ça: « Il ne prévoit pas d’acheter ou de consommer du cannabis une fois que ce sera légalisé », a fait savoir son cabinet. Il ne veut pas donner le mauvais exemple. En ce jour historique, du Pacifique à l’Atlantique, de Toronto à Montréal, des dizaines de fêtes sont prévues au cri de« bamboulé». Pour que la liesse soit totale, il ne reste plus qu'à changer le drapeau et enlever cette feuille d'érable qui n'est bonne qu'à donner du sirop.

Eric Felley

La mort ça sent pas bon

Tous aux abris: une invasion de punaises diaboliques est constatée à Genève, relate le «GHI». Ces bestioles aussi nommées punaises marbrées s’incrustent actuellement dans de nombreux logements. Mais bon, on se calme: en fait ces punaises ne représentent aucun danger pour la santé, elles ne font que chercher un peu de chaleur, elles ne vont pas se reproduire et vont décéder naturellement. En fait le seul superpouvoir de la punaise diabolique est de puer lorsqu’on la tue... Mais qui voudrait marcher sur une punaise?

Renaud Michiels

Le trouble du spectre

«Ces personnes perçoivent leur environnement de manière différente que la plupart des gens. Elles ont beaucoup de difficultés à ressentir les émotions d’autres personnes et à entrer en communication de manière adéquate avec elles. Elles ont également du mal à reconnaître l’humeur de leur interlocuteur à partir de l’expression faciale. Elles tendent à éviter les contacts et à se passionner pour un domaine en particulier... » Ce pourrait être le portrait-robot du politicien suisse! Et bien non, selon la formulation fédérale, il s'agit de la définition des «personnes souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA)». Dorénavant, la Confédération entend mieux les intégrer dans les écoles et la société. Mais elle n'ira pas jusqu'à imposer des quotas au Parlement.

Eric Felley

(Le Matin)