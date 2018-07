Grave accident de camion pour l'armée suisse lundi matin vers 7h30 près de Linden, dans l'Emmental bernois. Un véhicule militaire est sorti de la route et s'est retourné pour des raisons indéterminées, a annoncé le Département fédéral de la défense. Le DDPS précise que 19 soldats étaient à bord.

Deux personnes sont dans un état sérieux. Un militaire a été grièvement blessé à la tête et a été héliporté par la REGA à l’hôpital. Un autre a également été grièvement atteint et transféré à l’hôpital. Il souffre sans doute de lésions dorsales, selon le DDPS. Quatre militaires souffrent de blessures de moyenne gravité et 13 autres ont été légèrement touchés.

La section se rendait de Jassbach à Thoune pour une instruction au tir, précise le communiqué. Le juge d’instruction militaire a été saisi de l’affaire. L’encadrement de la troupe est assuré sur place.