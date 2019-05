L'an dernier, les douanes suisses ont saisi un nombre record de produits illégaux visant à combattre l'impuissance. Du faux Viagra, quoi. 2018 aurait-elle donc été une année d'érection fédérale? En fait, l'efficacité des douanes est notamment due à un test de procédure simplifiée pour contrôler et saisir les envois de produits érectiles. Que ceux qui n'ont pas reçu leur pilule miracle (mais d'autant plus dangereuse qu'elle est commandée sur le Net, rappelons-le), ne sombrent pas dans la dépression: la procédure simplifiée a été si efficace que les douanes ont aussi décidé de l'appliquer aux autres médocs, dont les antidépresseurs et anxiolytiques. Michel Pralong

Coitus interruptus

Les actionnaires d’UBS ont refusé jeudi d’accorder la décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction générale. Les pauvres: ils vont devoir se retenir longtemps? Renaud Michiels

Delivering Bad

En Australie, un couple âgé a reçu par la poste un gros paquet contenant 20 kilos de drogue: soit pour plus de 7 millions de francs de méthamphétamine. C’était une erreur de livraison. Ils ont appelé la police. C’est idiot: il fallait appeler la poste. (RM)

Faire rendre gorge à la biture

Du 1er mai au 30 septembre, l'alcool est interdit dans les gorges de l'Ardèche, nous apprend France Bleu Ardèche. Une mesure qui se répète chaque année pour éviter que randonneurs et adeptes du canoë picolent trop, provoquant accident en bagarres dans un lieu qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes en bivouac. En 2018, 170 litres d'alcool avaient été saisis. Ceux qui viennent là semblent aimer boire un coup. Cela doit être ce qu'on appelle la fameuse descente de l'Ardèche. (MP)

Costa del Belge

Le quotidien «Le Soir» rapporte que les Belges achètent une maison en Espagne toutes les deux heures. Elle doit pas être terrible pour changer si souvent de propriétaire. (MP)

Marée montante de moutarde

En parlant de Belgique, une info y inquiète la population. En mer du Nord, 35 000 tonnes de munition ont été déversées au large de Knokke-Heist après la Première guerre mondiale. Or, rapporte la RTBF, des traces de gaz moutarde ont été récemment détectées sur des plages. Rien de grave dit un ministre. Quand même, au pays de la frite, un gaz mayo, voire à la rigueur ketchup, eut été plus adéquat. (MP)

Auto décollant

Vous le colliez à l'envers, le déchiriez ou vous avez même pour certains carrément omis de l'apposer sur votre véhicule, au risque de vous faire coller (un comble) à l'étranger? Bonne nouvelle, le Conseil fédéral songe à supprimer l'autocollant CH (pour le remplacer par un signe distinctif sur les plaques). (MP)

(Le Matin)