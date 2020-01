Une nouvelle fois, les rues de Lausanne ont vibré au rythme du slogan: «On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat!» On pouvait penser qu'en ce mois de janvier, cette manifestation en terre vaudoise serait moins étoffée, qu'il y aurait déjà une sorte d'essoufflement du mouvement de la grève pour le climat. Ce n'est pas le cas puisqu'une dizaine de milliers de personnes sont venues, cautionnant pour beaucoup cette urgence qu'il y aurait aujourd'hui à agir. Cautionnant aussi les activistes qui s'en prennent au Crédit suisse ou à l'UBS.

Un fossé profond

A Berne, malgré une poussée des écologistes, le Parlement helvétique semble très loin de ces préoccupations. Le dossier de la voiture, comme l'a montré le reportage de «Temps Présent» diffusé jeudi, est symptomatique du profond fossé qu'il peut y avoir entre les milieux de l'environnement et les intérêts du marché de l'automobile, de l'essence ou du diesel. Et si les milieux financiers n'apprécient guère qu'on vienne manifester sous leur nez, rien ne les contraint à changer de stratégie pour rentabiliser l'argent de leurs clients.

La loi du confort

Les partisans du climat, Greta Thunberg en tête, réclament un arrêt immédiat du système basé sur les énergies fossiles et ceux qui les financent. Ce sont des visions inconciliables. Dans les rues de Lausanne, les collégiens n'ont pas conscience encore à quel point l'économie suisse ne peut pas changer de modèle. D'une part, la très grande majorité des gens sont satisfaits du confort dans lequel ils vivent. De l'autre, la Suisse ne peut pas changer seule au milieu d'une économie mondiale où elle est interconnectée à tous les niveaux.

Épée de Damoclès en caoutchouc

Au mois de mai, une nouvelle marche va sans doute attirer encore plus de monde dans les rues de Lausanne. D'ici là, le Parlement aura mis sous toit sa loi sur le CO2. On y trouvera une taxe sur les billets d'avion, un fond pour le climat pour isoler les bâtiments, etc. Mais on y trouvera rien qui contrarie un tant soit peu le mode de vie individualiste des Helvètes, sinon c'est le référendum.

Pour l'instant, dans les esprits, le réchauffement climatique est une épée de Damoclès en caoutchouc, qui ne vaut même pas la peine de se bouger un peu pour qu'elle tombe à côté. Jusqu'à quand ? Qui vivra verra.

Eric Felley