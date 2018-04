En France, les cheminots ont entamé hier soir leur «bataille du rail» contre le projet de réforme de la SNCF. Un projet qui, selon les syndicats, «vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique» et «ne réglera pas le sujet de la dette, ni celui des dysfonctionnements». Au total 36 journées de grève perturberont le trafic ferroviaire entre aujourd’hui et le 28 juin prochain, avec une cadence de deux jours de grève suivis de trois jours de travail. Les perturbations se poursuivront donc demain.

La Suisse est-elle concernée?

Selon les indications de la SNCF, il faut s’attendre à des retards et à des suppressions de trains dans les liaisons internationales entre la Suisse et la France, tant en trafic régional qu’en trafic TGV. Ce mardi, aucun TGV Lyria (qui dessert Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bâle et Berne) ne circulera. Et seul un train régional sur cinq roulera.

Comment s’informer?

Les 36 jours de grève sont déjà définis, et le calendrier est consultable en ligne (sncf.com). Les perturbations débutent la veille du jour de grève à 19 h et se terminent son lendemain à 8 h. Pour savoir si un train circulera un jour de grève, la SNCF a prévu de publier, la veille à 17 h, un planning des trajets du jour en question.

Puis-je me faire rembourser?

Vous deviez voyager en train l’un des jours de grève? Vous pouvez annuler ou reporter votre voyage. La SNCF s’est engagée à rembourser intégralement ou à échanger gratuitement tous les billets de train pris pour cette période de grève, même ceux portant la mention «non échangeable et non remboursable». Ces transactions peuvent se faire aux guichets SNCF, sur le site de l’entreprise ou sur l’espace client, via l’appli ou le site «oui.sncf».

Partir coûte que coûte?

Si votre train est annulé et que vous souhaitez tout de même partir, vous pourrez monter à bord d’un autre train maintenu le jour du voyage desservant votre destination. Vous devrez pour cela avoir votre billet de train valide. Mais, attention, aucune place assise ne pourra vous être garantie. À noter que les trains circulant normalement les jours de grève ont été fermés à la réservation sans pour autant signifier qu’ils ne partiront pas.

L’avion, une alternative?

Les salariés d’Air France sont appelés à faire grève aujourd’hui, pour la quatrième fois depuis fin février, afin de réclamer une augmentation générale des salaires de 6%. La compagnie prévoit ce mardi d’assurer 75% de son programme de vols. D’autres arrêts de travail sont aussi prévus les 7, 10 et 11 avril. Ce mouvement n’a pas de lien direct avec les réformes annoncées par le gouvernement français. Mais, «en grossissant les rangs des mécontents, il contribue à mettre la pression sur l’exécutif, confronté d’entrée à un vrai printemps social», rapporte l’AFP. (Le Matin)