Peut-on compter sur les femmes? La réponse est clairement oui. Peut-on compter les femmes? Là, cela semble beaucoup plus délicat. Le 14 juin dernier, elles sont descendues en masse dans les rues de Suisse pour montrer qu'elles ne s'en laissaient pas compter. Le problème, c'est qu'elles ne se sont pas laissées compter facilement non plus: les chiffres annoncés étaient ainsi ridiculement bas à Genève ( 12 000 alors qu'elles pourraient avoir été plus de 30 000 ). A Lausanne, les 40 000 auraient été en fait 60 000 et les 70 000 de Zurich 160 000 . Les machos ont rapidement rétorqué que cela prouvait queles filles étaient nulles en math. Ou alors, c'est qu'à force de les payer moins, on ne les considère pas comme des personnes à part entière, mais comme une fraction de personne. Ceci expliquerait cela. Michel Pralong

Mais que fait la police?

Quand on demande à la police genevoise d'où sort son estimation de 12 000 manifestantes lors de la Grève des femmes, la réponse de son porte-parole au «Temps» est extraordinaire: «Il y a cette habitude de demander à la police ses estimations, mais notre mission n’est pas de compter». Il reconnaît même qu'elle n'est pas équipée pour cela et que c'est hyper artisanal. Résumé: demandez les chiffres d'une manif à la police genevoise, elle vous répondra n'importe quoi. (MP)

Platini coupé du monde

Ainsi donc, Michel Platini aurait été mis en garde à vue, pour soupçon de corruption ayant entraîné l'attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si cela se confirme, cela serait triste de constater que le roi des coups francs est devenu le roi des coups pas francs. (MP)

To bruit or not to bruit

Aujourd'hui, le Conseil des États a rejeté une initiative qui demandait de ne pas autoriser des zones 30 km/h uniquement pour réduire le bruit des voitures. Puis il s'est demandé si les voitures électriques ne devraient pas faire un peu de bruit pour qu'on les entende. Il n'y a qu'à les autoriser à rouler à 50 km/h dans les zones 30. (MP)

Gaffe, il est armé!

Au Texas, un alligator se balade avec un couteau planté dans le crâne. On a beau le savoir, l’accès aux armes est vraiment trop facile aux États-Unis, on en file à n’importe qui… Renaud Michiels

Grèce à fusil

Chaque État membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a le droit de demander à inspecter les activités militaires d'un autre membre. C'est ce qu'a fait la Grèce auprès de la Suisse et deux inspecteurs des forces armées grecques vont donc entre mardi et vendredi passer en revue cours, écoles et exercices militaires qui se déroulent actuellement dans notre pays. Espérons qu'ils ne trouvent pas nos casernes trop spartiates. (MP)

(Le Matin)