Plusieurs milliers de militants ont manifesté vendredi à Lausanne en faveur du climat. Une partie d'entre eux a tenté de bloquer le giratoire de la Maladière, à l'entrée de la ville, où ils ont été stoppés par la police.

Cette nouvelle journée de grève du climat a réuni environ 3500 personnes devant la gare de Lausanne, vendredi à 10h00. Les rangs se sont toutefois clairsemés lorsque le cortège s'est mis en route, a affirmé un porte-parole de la police lausannoise, interrogé par Keystone-ATS.

La mobilisation semble ainsi avoir été moins importante que lors des précédentes grèves du climat dans la capitale vaudoise. En mars par exemple, ce sont 10'000 personnes qui avaient participé à cette action à Lausanne.

Contrairement aux précédentes grèves, les manifestants ne se sont pas dirigés vendredi vers la place de la Riponne, sur les hauts de la ville, mais en direction du lac. «Climat de révolte», «Nous devons agir», «Respecte la terre, on ne demande pas la lune», pouvait-on lire sur les pancartes. Les militants arboraient également de nombreux dessins.

Figure habituelle des marches pour le climat, Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie en 2017, se trouvait en queue de cortège. Le septuagénaire tenait une banderole où il était écrit «Grand-parents pour le climat.»

Bloqués juste avant la Maladière

À l'approche du lac, le cortège s'est scindé en deux. Une partie s'est déplacée vers les pyramides de Vidy, point de chute de la manifestation. D'autres militants, répondant à l'appel d'Extinction Rebellion, ont poursuivi sur l'avenue de Rhodanie en direction du giratoire de la Maladière.

Non sans mal, la police a fini par bloquer le cortège, à une centaine de mètres du rond-point. Vers 13h30, les militants étaient toujours sur place, tandis que la police tentait de négocier leur départ. La circulation n'était pas entravée dans le giratoire.

Extinction Rebellion Lausanne, qui avait occupé le pont Bessières vendredi dernier de 12h00 à 20h00, avait initialement prévu de bloquer trois ponts lausannois vendredi. Le mouvement a toutefois revu ses plans en se rabattant sur le giratoire de la Maladière, un point névralgique en direction de l'autoroute.

Nouvelle approche

Extinction Rebellion a été soutenu vendredi dans son action par le collectif vaudois pour la grève du climat. Celui-ci a en effet indiqué vouloir se mettre, lui aussi, à la désobéissance civile. Une nouvelle approche qu'il justifie par l'échec des discussions avec le gouvernement vaudois.

«Les grévistes vaudois du climat ont décidé d'interrompre leur collaboration active avec le Conseil d'Etat», écrit vendredi le mouvement vaudois pour la grève du climat dans un communiqué. Dénonçant «l'inertie» du monde politique, il affirme «qu'un changement de système paraît de plus en plus inévitable.»

Pour les mois à venir, les militants vaudois annoncent une multiplication des actions «des plus institutionnelles et habituelles aux plus radicales et insolites.» Ils ajoutent vouloir suivre la voie de la désobéissance civile non violente, et disent déjà préparer la «grève générale économique», programmée en Suisse et à l'international le 15 mai prochain.

Cinq rencontres

Depuis le début de leur mouvement, les grévistes du climat ont été reçus à cinq reprises par le gouvernement vaudois. A l'issue de leur ultime rencontre, début septembre, les militants avaient déjà fait part de leur mécontentement, jugeant «inconsistante» la vision des autorités en matière de réchauffement climatique.

Remontée contre l'accusation d'inaction, la présidente du gouvernement vaudois, Nuria Gorrite, avait alors rétorqué que l'Etat consacrait déjà «beaucoup d'argent» à la défense de l'environnement. «L'état d'urgence n'abolit pas le processus démocratique et le respect des institutions que sont le gouvernement et le parlement. Nous prenons acte à regret que les grévistes ne croient pas à ce processus», avait-elle commenté. (ats/nxp)