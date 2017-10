La grève des contrôleurs aériens français dès lundi soir et mardi a un impact sur les rotations avec la Suisse. EasyJet a notamment annulé une quinzaine de vols prévus mardi, Swiss huit avec Zurich, Air France deux avec Genève.

Au total, cette mesure affecte huit liaisons depuis ou vers Genève et six avec Bâle. Les passagers ont été informés par SMS et par e-mail. Ils pourront changer gratuitement leur vol ou être remboursés, a indiqué lundi la compagnie à bas coûts. Tous les clients sont priés de vérifier en ligne la situation de leur vol.

De son côté, Air France a annulé une rotation avec Genève, selon le site Internet de Genève aéroport. Contacté par l'ats, l'aéroport de Zurich a indiqué que huit vols de Swiss à destination et en provenance de Paris et de Nice étaient supprimés. Air France n'avait, en revanche, pas encore effectué de changements dans l'horaire des vols de et vers Zurich.

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a, pour sa part, ajouté que British Airways avait annulé un vol de Bâle vers Londres. Les autorités aéronautiques françaises ont, en effet, prié tous les aéroports de l'Hexagone de réduire le survol du territoire en raison de capacités de contrôle aérien diminuées. (ats/nxp)