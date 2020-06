Lundi à l'heure des questions au Conseil national, Walter Wobmann (UDC/SO) voulait amener le conseiller fédéral Alain Berset sur le terrain des chiffres pour établir une comparaison entre les décès dus à la grippe saisonnière et ceux dus au coronavirus. «Combien de décès dus à l'une ou à l'autre sont survenus en Suisse du 1er janvier au 31 mai des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020?», a-t-il demandé.

Des années avec, des années sans

Le chef du Département de l'intérieur est arrivé avec une quantité de statistiques mensuelles ou hebdomadaires, qu'il n'a pas voulu égrainer devant les parlementaires, mais qu'il mettait à disposition du conseiller national. Cependant, il a expliqué que les décès dus à la grippe saisonnière «ne faisaient pas l'objet d'une obligation d'annonce.»

Dans ce contexte, la surmortalité constatée certaines années durant les mois concernés est formellement attribuée à la grippe saisonnière. En 2015, il a été compté environ 2200 décès supplémentaires, et en 2017 environ 1500. Pour les années 2016, 2018 et 2019: zéro. Le phénomène n'a pas été relevé.

Surmortalité en 2020: le coronavirus

«Pour 2020, a ajouté Alain Berset, durant les semaines 9 à 12 et 13 à 16 (c'est-à-dire du 24 février au 19 avril, ndr.), il a été constaté une surmortalité de 1600 personnes, qui correspondent au nombre de décès causé par le coronavirus.» Autrement dit, selon cette estimation, la grippe saisonnière n'a pas non plus causé de surmortalité cette année.

Walter Wobmann n'a pas précisé ce qu'il entendait déduire de ces chiffres. mais il pourra dire que la grippe saisonnière a été plus meurtrière en 2015 que le conoravirus en 2020. A la différence tout de même qu'elle n'avait pas fait l'objet des mêmes mesures que celles prises contre le coronavirus.

Eric Felley