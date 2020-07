De violents orages ont éclaté vendredi soir et se sont poursuivis dans la nuit au pied des Alpes en Suisse centrale. Les averses ont été abondantes, particulièrement dans le canton de Schwyz.

Les précipitations se sont généralisées sur le Plateau vendredi soir, a indiqué samedi MeteoNews. Entre 20 et 40 mm de pluie est tombée depuis vendredi midi. Un record a été atteint à Oeriberg (SZ), avec 80 litres par mètre carré, soit environ un tiers des précipitations normalement attendues pour l’ensemble du mois de juillet.

Les averses ont été moins abondantes dans les Alpes et au sud des Alpes. Elles ont même épargné le nord-ouest de la Suisse. Le front froid a été accompagné par des rafales et de la grêle à certains endroits. La plus forte rafale a été mesurée à Davos avec 107 km/h.

La situation devrait se calmer dans le courant de la journée mais le mercure oscillera entre 19°C et 22°C. Une météo plus estivale fera son retour dimanche.