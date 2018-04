Le week-end à venir est placé sous le signe des travaux et des horaires spéciaux chez les CFF. L'entreprise prévoit cinq chantiers qui auront des répercussions sur le trafic national et régional. Les voyageurs sont invités à consulter les horaires avant leur départ.

Les travaux sont réalisés durant les week-ends, car les pendulaires ne circulent pas, indiquent lundi les CFF. Ils permettent également davantage de rapidité et d'efficacité. Entre Lausanne et Genève-Aéroport une seule voie sera ouverte. Les trains grandes lignes sont remplacés entre Lausanne et Genève-Aéroport par des trains-navettes circulant tous les quarts d'heure.

Les infrastructures ferroviaires entre Olten (SO) et Berne seront renouvelées; tout comme celles de la gare de Schlieren près de Zurich. Afin de raccourcir l'intervalle entre les trains, le réseau entre Winterthour (ZH) et Weinfelden (TG) sera étendu. Et le tunnel routier de Hagau, entre Bâle et Muttenz (BL) sera rénové. (ats/nxp)