Vendredi sera la journée la plus chaude et la plus lourde de la semaine, selon l’expertise de Christophe Salamin, météorologue chez Météo Suisse.

Toutefois le seuil de canicule ne sera pas atteint. En effet, pour que Météo Suisse émette un avis de canicule de degré 3, il faudrait que l'indice de chaleur «Heat Index», qui inclut la température et l’humidité relative de l’air, soit supérieur à 90 pendant au moins trois jours consécutifs. Par exemple, que la température atteigne 32°C avec 40% d'humidité pendant trois jours.

Or, ce n'est pas le cas, puisque la journée de samedi s'annonce plus fraîche. Le spécialiste relève qu’une température de 36°C avec 30% d’humidité est plus supportable qu’une température à 32°C avec 90% d’humidité.

«Plus le taux d’humidité est bas, plus le corps arrive à se défendre. Plus le taux d’humidité est élevé plus le corps peine à réguler la chaleur», explique-t-il. Même si le taux d’humidité sera relativement bas en cette fin de semaine, avec une tendance à la bise jeudi, Christophe Salamin admet que le seuil de canicule «à la journée» sera atteint vendredi, en particulier dans les régions montagneuses. (Le Matin)