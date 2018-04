Veste rouge, chemise à carreaux et pantalon noir. Samedi dernier, la tenue portée par Guy Parmelin à l’occasion de la Patrouille des Glaciers n’est pas passée inaperçue. Ce n’était pas la première fois que l’élu UDC se faisait remarquer pour son style. En 2016, il avait détonné avec son bermuda lors de la traditionnelle course d’école du Conseil fédéral. «M. Parmelin a besoin en urgence d’une coach en relooking», réagissait notamment ce week-end une internaute sur Facebook.

Toujours prêt à rendre service, «Le Matin» s’est donc mis en quête de conseils vestimentaires pour le conseiller fédéral.

Du caractère

«On voit que c’est quelqu’un qui a beaucoup de caractère, qui n’a pas peur du regard des autres et qui essaie vraiment de bien faire, mais il ne sait pas trop comment s’y prendre», observe d’emblée Miri Kajari, conseillère en image à Lausanne. À ses yeux, Guy Parmelin pèche sur les détails. «Dans chaque tenue, il y a de jolis éléments mais ils sont très mal combinés. Cette veste rouge m’a fait rigoler, elle ne va pas du tout avec le pantalon et la chemise.» À ses yeux, l’élu doit également éviter la ceinture et les carreaux qui alourdissent sa silhouette. «Pour l’amincir, je le vois bien porter un jean plus slim et une chemise un peu élégante avec des lignes verticales», détaille-t-elle.

D’après elle, il est aujourd’hui indispensable que les hommes politiques aient recours aux conseils de spécialistes en image. «Là, il a clairement besoin d’un relooking. Il faut qu’il vienne me voir, je le fais avec grand plaisir, même gratuitement.» Une proposition poliment déclinée par le principal intéressé. «C’est très gentil, mais il a son style et il préfère s’en occuper lui-même», répond Renato Kalbermatten, porte-parole du Département de la défense. Il précise que Guy Parmelin porte sa veste rouge comme un symbole patriotique et prend les remarques sur le sujet avec humour.

«Il ose casser les codes»

Conseillère en image à Sion, Emmanuelle Chaussinand souligne elle aussi la symbolique contenue dans les différentes tenues de l’élu. «On n’est pas forcément habitué parce qu’il ose casser les codes traditionnels mais je trouve qu’il s’adapte parfaitement aux différents événements avec, par exemple, des edelweiss à la montagne», pointe-t-elle. Et pour l’experte, la démarche est maîtrisée. «C’est très rare de trouver une veste rouge comme celle-ci, il n’est pas tombé dessus par hasard, c’est volontaire.» Elle regrette tout de même la longueur du bermuda et les chaussettes noires dans des chaussures blanches lors de la course d’école du Conseil fédéral. «Idéalement, il aurait dû porter un pantalon mais, finalement, c’est rigolo, cela donne un côté accessible, cela montre qu’il est comme tout le monde.» (Le Matin)