S’il en est un qui se serait bien passé d’une pandémie mondiale et de ses conséquences sur son travail, c’est bien le conseiller fédéral Guy Parmelin en charge de l'Economie. Avant l'apparition du virus, il s’occupait principalement de faire avancer des traités de libre-échange avec l'Amérique du Sud, l’Indonésie ou les Etats-Unis. Celui avec la Chine ayant déjà été réalisé par son prédécesseur Johann Schneider-Ammann.

Réveil brutal

Le coronavirus lui a fait quitter les hautes sphères économico-géo-stratégiques, où les dossiers progressaient lentement dans des salons d'ambassade. Soudain, le voici confronté à la gestion d’une crise interne et inédite qui frappe durement la petite économie de proximité et les cafés du commerce. Le réveil est brutal. Des dizaines de milliers de PME et d'indépendants n'ont plus de revenus et se tournent vers la Confédération pour ne pas finir en faillite. 10, 20, 40, puis 60 milliards sont avancés, mais pas donnés.

Des indemnités chiches

Alors qu'une reprise de l'activité se profile timidement, pour Guy Parmelin, l’aide apportée par la Confédération aux entreprises ne doit pas devenir «un oreiller de paresse», selon son interview accordée au «Matin Dimanche». Les réactions ont fusé. Depuis le début de la crise, chaque corps de métier doit se battre pour obtenir des indemnités chiches ou des prêts à moyen terme que le Conseil fédéral finit par lâcher, semble-t-il, de mauvaise grâce, voyant ainsi partir son matelas de milliards.

Slogan de cantine

Au moment où des dizaines de milliers d'entrepreneurs et de commerçants impuissants craignent pour leur survie et remplissent des tonnes de formulaires, il est plutôt incongru de les mettre en garde contre une tendance à la paresse... Mais, chassez le naturel, il revient au galop! Cette manie de pointer du doigt le «profiteur» relève d'une mentalité bien répandue dans ce pays. Cependant, dans ces moments difficiles, on attend autre chose, dans la bouche d'un conseiller fédéral, qu'un slogan de cantine.

Du possible au nécessaire

C'est dommage car cela gâche un immense travail qui est fait par ses services pour effectivement venir en aide aux gens dans la difficulté. Il aurait pu demander conseil à son collègue Alain Berset et paraphraser sa formule de la semaine dernière: il faut aider aussi vite que possible, et contrôler avec le recul nécessaire. Cela aurait eu plus de classe.

Eric Felley