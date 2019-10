Un sondage de l'institut Somoto, diffusé par «Blick» aujourd'hui, a testé la cote du public envers les sept conseillers fédéraux. Ce fut un double exercice pour évaluer l'influence qu'on leur reconnaît et la sympathie qu'ils suscitent...

Dans cet exercice ce sont les deux nouvelles qui tiennent le haut du classement, à l'instar du sondage «Tamedia» réalisé à la fin du mois de mai. La Cheffe du Département de justice et police, Karin Keller-Sutter, est considérée comme la plus influente, tandis que Viola Amdherd est plébiscitée en tant que la plus sympathique. Mais la Saint-Galloise est troisième pour la sympathie et la Valaisanne cinquième pour l'influence.

Alain Berset deux fois deuxième

Chez les Romands, le chef du Département de l'intérieur, Alain Berset, obtient une excellente deuxième place dans les deux classements. En revanche, Guy Parmelin, en charge du Département de l'économie depuis le début de l'année, finit en queue des deux classements, comme au mois de mai. L'avant-dernier classé dans les deux appréciations est le chef du Département des affaires étrangères, Ignazio Cassis, qui peine à convaincre en tant que chef de la diplomatie suisse.

Ueli Maurer jusqu'à quand ?

Enfin, la cheffe du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Simonetta Sommaruga, est moyennement notée, comme son collègue et actuel président Ueli Maurer. A 68 ans, ce dernier suscite de plus en plus de rumeurs autant au sujet de son départ que de sa volonté de rester pour une nouvelle législature.

E. F.