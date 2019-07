Des gymnasiens suisses se sont à nouveau distingués la semaine dernière aux Olympiades internationales de biologie et de mathématiques qui se déroulaient respectivement en Hongrie et en Angleterre. Ils ramènent deux médailles d'argent, cinq de bronze et une mention honorifique.

En biologie, Jannik Wyss, du gymnase d'Oberwil (BL), et Jeremy Feusi, de l'Ecole cantonale de Kreuzlingen (TG), remportent l'argent, tandis que Noémie Allet, du Collège Spiritus Sanctus à Brigue (VS) et Niklas Wiesmann, du Gymnase d'Oberwil (BL), ont été récompensés d'une médaille de bronze.

La compétition qui se déroulait à Szeged en Hongrie évaluait l'application des connaissances dans un large spectre, de l'anatomie à l'écologie. Il y avait quatre devoirs à réaliser en laboratoire. Par exemple, les jeunes ont dû définir comment le miel est composé, ou comment disséquer une vertèbre de poule et expliquer comment bouge la colonne vertébrale.

Un Genevois parmi les lauréats

En mathématiques, Raphael Angst, de l'Ecole cantonale im Lee (ZH), Valentin Imbach, du gymnase Rämibühl (ZH), de même que Tanish Patil, de l'Institut International de Lancy (GE), ont gagné une médaille de bronze. Yanta Wang, du Gymnase d'Oberwil (BL), a quant a elle été récompensée d'une mention honorifique.

Valentin Imbach, le Genevois Tanish Patil et Raphael Angst.

Ces 60es Olympiades de mathématiques réunissaient des gymnasiens de 112 pays à Bath en Grande-Bretagne, indique un communiqué des Olympiades de la science. (ats/nxp)