Celles et ceux qui possèdent un chat pouvant sortir connaissent la situation: votre animal se présente fièrement à vous avec une petite souris dans sa gueule. Parfois, il finit par la dévorer sous vos yeux et parfois, il se contente de vous la laisser sur le sol de votre maison. Le musée d'histoire naturelle de Soleure compte désormais profiter de cette situation à des fins scientifiques.

35 espèces de souris en Suisse

L'institution vient de lancer une nouvelle action afin de sensibiliser les habitants des cantons de Soleure et de Berne. Elle leur demande de lui apporter les proies mortes de leur animal de compagnie. Le but étant d'en apprendre un peu plus sur l’existence et la prolifération des différentes espèces de petits rongeurs en Suisse. «Notre pays compte environ 35 espèces de souris», explique à la télévision alémanique SRF Thomas Briner, dirigeant du musée.

Taupes, loires et chauves-souris

Les propriétaires de chats peuvent amener les animaux morts auprès d'un des vétérinaires, musées ou parcs naturels sélectionnés par le musée d'histoire naturelle de Soleure et participant à l'action. Celle-ci s'intéresse non seulement aux souris, mais également aux chauves-souris, aux taupes ou encore aux loires. (Le Matin)