La rumeur courait depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel: le directeur général d'UBS Sergio Ermotti va quitter son poste. Il sera remplacé à compter du 1er novembre par Ralph Hamers, actuellement à la tête d'ING Group.

Scoop on the next CEO of @UBS, one of the most powerful roles in global finance: Mr Ralph Hamers, formerly of ING, to take over from @UBS_CEO Sergio Ermotti: https://t.co/F3sLBc4qS2 via @financialtimes w/ @NicholasMegaw & @BondHack