La nouvelle est passée presque inaperçue en novembre dernier: la délégation administrative du Parlement a annoncé qu'elle prolongeait d'une année la structure spécialisée dans l’aide aux victimes de mobbing et de harcèlement sexuel à l'intention des membres de l'Assemblée fédérale. Cette cellule indépendante avait été mise sur pied lors de la session d'hiver 2017 suite à l'affaire Yannick Buttet. Pour rappel, le conseiller national (PDC/VS) avait été accusé d'avoir harcelé au moins huit parlementaires. Il avait dû démissionner.

Hic: une année après sa création, ce bureau n’a été confronté à aucun cas concret, a souligné la délégation dans son communiqué. Celle-ci a toutefois décidé de prolonger son mandat car elle estime que «la mise à disposition d’un tel organe a déjà en soi un effet préventif dans la lutte contre le mobbing et le harcèlement sexuel». Coût du mandat: 3600 francs.

Pour Isabelle Moret (PLR/VD), l'absence de cas signalés ne signifie pas que le harcèlement n'existe plus sous la Coupole. «Tous ne sont pas aussi extrêmes que celui de Yannick Buttet», explique la Vaudoise dans le Tages-Anzeiger lundi. Elle estime par ailleurs qu'une année n'est pas suffisante pour avoir le recul nécessaire. Et elle lance un appel aux parlementaires pour qu'ils ou elles signalent les incidents, même ceux qui paraissent inoffensifs. «C'est une question de principe: nous ne tolérons pas de tel comportement ici», lance-t-elle.

Exemple à donner

Pour Anja Derungs, directrice du bureau de l'égalité à la ville de Zurich, Berne doit aussi donner l'exemple. «La simple existence d'une telle cellule est un signal», estime-t-elle. «Cela montre clairement aux auteurs potentiels que leur comportement a des conséquences. Et cela montre aux personnes touchées qu'elles sont prises au sérieux».

Mais il en faut beaucoup pour que les femmes signalent des incidents. Selon une étude de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, 82% des femmes parlementaires sondées ont indiqué avoir fait face à des violences psychologiques au cours de leur mandat. Près de la moitié d'entre elles ont reçu des menaces de mort, de viol ou de passage à tabac. Et près de 25% ont subi des des violences sexuelles. Or, elles sont seulement 23,5% à avoir signalé les cas.

Pourquoi pareil silence? Des participantes à l'enquête ont expliqué qu’il n’y avait aucun service dans leur parlement auquel elles pouvaient recourir. D’autres ont mis en doute l’efficacité des dispositifs existants. Certaines ont souligné que l’attitude culpabilisante de leur entourage insinuant qu’elles ne disaient pas la vérité ou qu’elles avaient provoqué la situation, les avaient découragé à signaler ces actes.

Problème d'image

De plus, pour les femmes parlementaires, les raisons évoquées pour ne pas signaler les incidents violents et le harcèlement sont souvent liées à leur image et carrière de parlementaire. C'est en effet douloureux ou humiliant de passer de femme forte à victime. En outre, certaines avancent avoir voulu être loyales envers leur parti politique.

Selon l'ancienne conseillère d'Etat Jolanda Spiess-Hegglin (Verts/ZH), qui dirige aujourd'hui un réseau qui lutte contre la discrimination et la haine envers les femmes sur internet, les politiciennes de gauche sont plus enclines à demander de l'aide que leurs collègues de droite. Si une femme bourgeoise révèle sa faiblesse à ses collègues, elle sera prise moins au sérieux, conclut-elle.

(nxp)