Série noire pour les buses. Au Centre ornithologique de réadaptation (COR) de Genthod (GE), les rescapées de la route – et surtout de l’autoroute – se multiplient actuellement. Et c’est sans compter les morts, encore plus nombreux. On parle de plusieurs milliers de cadavres par an en Suisse.

Il y a des buses donc, mais aussi des faucons, des chouettes effraies. «Une moitié des oiseaux que l’on bague sont retrouvés morts après avoir été shootés par un véhicule», assure Patrick Jacot, responsable du COR. En ajoutant: «Le problème est particulièrement important durant hiver. Les rapaces ont de la peine à trouver de la nourriture et, du coup, ils chassent leurs proies sur l’autoroute.»

Les crashes sont d’ailleurs en augmentation avec la densification du trafic, ainsi que l’apparition d’un autre phénomène: de plus en plus de buses migrent, à l’automne, des pays du Nord vers la Suisse (certaines vont encore plus au sud). Elles se démarquent par un plumage plus blanc, mais sont surtout moins prudentes que leurs alter ego sédentaires. «Un oiseau familier avec son milieu aura moins tendance à se faire shooter, car il connaît les dangers. Il saura où aller chasser, en prenant le moins de risques», assure l’ornithologue.

Mais pourquoi autant de rapaces confondent-ils l’autoroute avec un garde-manger? C’est simple. Les micromammifères dont ils se nourrissent y abondent. Ces petits rongeurs, surtout des campagnols, vivent sur les terrains en pente qui bordent l’autoroute ou le long des bermes centrales. Ils y sont plus tranquilles que dans les cultures, où la terre est régulièrement retournée. Par ailleurs, de nombreux automobilistes jettent de la nourriture par la fenêtre – du pain, des trognons de pommes –, ce qui les attire encore plus.

Tenaillés par la faim

Résultat: les rapaces, dotés d’une vue redoutable, plongent sur le bitume dès qu’ils repèrent une proie en vol ou depuis les arbres et poteaux sur lesquels ils se perchent aux abords de l’autoroute. «Ils sont tenaillés par la faim et ne voient plus rien d’autre», souligne encore Patrick Jacot.

Certains chasseurs s’en sortent indemnes, d’autres se crashent de plein fouet contre un pare-brise, ce qui peut engendrer de graves accidents, mais le plus souvent ils heurtent un véhicule avec une aile. Les plus chanceux se retrouvent projetés vers la bande d’urgence, où, s’ils sont signalés, la police de l’autoroute pourra venir les soigner et les transférer vers un centre de soins tel que le COR.

«Nous arrivons à sauver environ 60% des rapaces qui nous sont amenés», souligne son directeur. Puis, si le centre ne déborde pas de pensionnaires – comme c’est de plus en plus souvent le cas – les rescapés, du moins les migrateurs, seront relâchés au printemps, dans l’espoir qu’ils reprendront alors la route du nord, plutôt qu’ils ne retournent chasser sur l’autoroute.

Pour plus de renseignements: www.cor-ge.ch (Le Matin)